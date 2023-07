La indignación de Juana Repetto luego de que una marca se negara a hacer canje con ella

Juana Repetto tiene más de 1.6 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram donde comparte todo tipo de contenido. La actriz argentina se destaca por sus publicaciones sobre viajes y su vida cotidiana, sobre todo, contando sus experiencias en diferentes situaciones sobre la maternidad.

Como madre de dos niños, Juana creyó conveniente que era importante tener un espacio en sus redes donde poder hablar del tema. Desde la crianza hasta como seguir siendo una mamá, sin descuidar el lado de ser una persona individual. Si bien tiene una comunidad sólida, muchas veces recibe malos comentarios sobre algunas decisiones que toma.

Juana Repetto Foto: Instagram

Juana Repetto contó que una marca no quiso hacer canje con ella

Desde que las redes sociales comenzaron a tomar más protagonismo en la vida de las personas, nuevos negocios y formas de hacer dinero surgieron. Ahora, son muchas las famosas argentinas que viven únicamente de hacer canjes y publicidad es los perfiles de las diferentes plataformas. Sin dudas, una de las que fue pionera en todo esto fue Belu Lucius.

Juana, por supuesto, no se iba a quedar atrás y suele mostrar diferentes productos. Las marcas suelen contactar a los famosos para que promocionen productos o servicios a través de sus historias y su perfil, y a cambio le dan ropa, una estadía en un hotel o hasta dinero. Sin dudas, se convirtió en una fuente principal de trabajo para muchas.

Ahora el “canje” es la forma más fácil de resolver algunos imprevistos y esta vez Repetto no pudo hacerlo. Sucede que la actriz quiso contactar una marca con la que ya había trabajado, para que le prestaran un vestido para un exclusivo evento que tenía en el Teatro Colón por los 100 años del nacimiento de René Favaloro.

Así lució Juana Repetto para el evento. Foto: Instagram

“Le escribí a la marca y me dijeron que no, que no querían”, aseguró Juana sobre la respuesta de la firma. “Yo ni en ped* me compro uno, con lo que vale un vestido de gala y para usarlo una sola vez”, confesó la famosa y agregó: “Obvio, soy low level, no me lo quisieron dar”. Finalmente, resolvió poniéndose un vestido que era de su cuñada.