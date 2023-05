Jorge Rial fue dado de alta en Colombia y lo celebró en las redes: “Próximo paso, vuelta a casa”

No fue para nada irrelevante el susto que tuvo Jorge Rial el pasado 29 de abril al sufrir un infarto en Bogotá, Colombia. Luego de estar una semana internado, este lunes fue dado de alta y compartió la buena noticia mediante una selfie en sus redes sociales.

Rial habla de “nuevo cumpleaños” y no es para menos: los médicos lograron reanimarlo y su evolución es sorprendente, ya que según señalan habría estado muerto durante diez minutos.

La primera foto de Jorge Rial tras el alta.

Este lunes, en sus historias de Instagram, el periodista publicó una foto donde se lo puede ver sonriente y mirando a cámara, pero con la vía del suero aún colocada en la mano izquierda.

Acompañó la imagen con la canción “En la ciudad de la furia”, de Soda Stereo. “Ya dado de alta. Próximo paso, la vuelta a casa”, escribió.

Cuál fue la reflexión de Jorge Rial tras el infarto

Este viernes, Jorge Rial había compartido una imagen de la habitación en la que permaneció internado.

“Este fue el campo de batalla durante cinco días”, dice el texto que acompaña a la foto de la cama. “Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia”, agregaba el mensaje, haciendo referencia a que se había podido levantar tras varios días en reposo.

Y continuaba: “Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada. Solo de cómo llegar. Ni cuándo, ni cómo ni dónde. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dio otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome”.

Ya anteriormente Rial había agradecido a los médicos por mantenerlo con vida tras el episodio cardíaco. “Tendré que venir más seguido a Bogota para festejar mi nuevo cumpleaños. Gracias a todos los que se preocuparon y rezaron. Me llegó cada uno de sus mensajes”, remarcaba aquel texto.