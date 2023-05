Morena Rial reveló detalles de la salud de Jorge Rial: “Nos dijeron que se había complicado”

Morena Rial viajó a Colombia para estar con Jorge Rial en estos momentos tan complicados a nivel de su salud. “Él se despertó y ya le dolía el pecho, pero mucho y ahí se fue directamente a la clínica”, comenzó diciendo Morena en diálogo con LAM desde Colombia.

“Nos dijeron que se había complicado el caso, porque supuestamente le iban a hacer un cateterismo, que era algo dentro de todo simple y no requería de nuestra presencia, pero ya cuando empezó a empeorar la situación, que no sabían qué podía pasar, necesitaban a los familiares”, relató.

Morena Rial habló de lo que le pasó a su papá en Colombia (Captura de pantalla)

“Nos avisó gente del trabajo. Yo justo estaba por hacer un viaje y mi hermana me dice ‘Morena nos tenemos que irnos a Colombia, las cosas se empeoraron’. Dramático es poco, nosotras dos a la única persona que tenemos es mi papá”, explicó.

El viaje de Morena Rial a Colombia y el estado de Jorge Rial

“Nosotras nos subimos al avión y mi papá estaba entubado, no sabíamos qué podía pasar, fueron seis horas de viaje que para nosotras fueron caóticas. Cuando llegamos nos comunicamos, nos dijeron que estaba estable y que iban a tratar de desentubarlo, y así fue... Cuando llegamos a la clínica primero entra mi hermana y ya se estaba despertando mi papá. Me pregunta por señas por mi hijo, eran horarios cortos de visita, a la tarde cuando volvimos ya hablaba, estaba mejor, pero no sabíamos qué podía pasar”, confesó.

“Yo no quería subirme al avión, si nos enterábamos de algo me moría ahí, no sé... cuando empezó a hablar nos dijo que nos quedáramos tranquilas, que ya se sentía mejor, que estaba mejor, que fue solo un susto. Él se acuerda de todo, cómo fue, cuando vuelve del paro también se acuerda. Me dijo que escuchaba la voz de mi hijo. Con Fran se estuvieron mandando mensajes antes de que pase todo”, contó.

“No tenemos ni idea hasta cuándo se queda, aún está en terapia intensiva, con mejoría, pero en terapia intensiva. Todavía lo tienen que pasar a una sala común y evaluar. Está con medicamentos todo el tiempo. Ver cuándo lo podemos trasladar a Argentina, porque a un vuelo común no lo podemos subir”, explicó.