Joaquín Furriel blanqueó las razones detrás de su ruptura con Guillermina Valdés

A fines de junio de este año, una ruptura formó parte de todos los titulares argentinas. Se trató de Joaquín Furriel y Guillermina Valdés, quiénes culminaron su romance a casi un año de haber blanqueado su relación.

“Hace 20 días están separados. Hablé por teléfono con Guillermina. Me aclaró lo que había pasado, me dijo que tuvieron un año hermoso, que no fue por terceros en discordia ni por la distancia, porque él está trabajando en España”, aseveró Fernanda Iglesias en LAM.

Ahora bien, en ese entonces, solo Guillermina Valdés habría revelado, a través de Iglesias, las razones detrás de su ruptura. Sin embargo, dos meses después del anuncio, Joaquín Furriel decidió romper el silencio y brindar su postura.

Qué dijo Joaquín Furriel sobre su ruptura con Guillermina Valdés

El protagonista de “Descansar en Paz” reveló lo sucedido con Guillermina Valdés en Socios del Espectáculo. Ahí, destacó que se encontraba en Buenos Aires tras estar más de seis meses en Madrid por trabajo.

“Sí, llegué hace tres semanas de laburar en Madrid, que estaba desde enero y aproveché este tiempo para estar con mi hija”, explicó el actor.

Seguidamente, cuando la cronista le consultó sobre cómo llevó la ruptura con Valdés, reconoció que lo sobrellevó bien, dado que ambos se dieron cuenta de que la relación ya no funcionaba.

Joquin Furriel blanqueó su romance con Guillermina Valdes.

“Muy bien. Nosotros nos conocimos, después yo empecé a viajar y me parece que lo lindo es que nos dimos cuenta de que no funcionaba y listo. Nos estábamos conociendo, hay que veces que funciona y otras veces que no”, reconoció Furriel sobre las causas de su ruptura.

Respecto a cuál habría sido el detonante de su ruptura, el actor no quiso ahondar en detalles. No obstante, reconoció que simplemente “no funcionó”.

“Me niego a entrar en terrenos indiscretos porque no es mi estilo. Simplemente, no funcionó”, respondió el protagonista de El hijo de forma tajante.

Descansar en paz. Joaquín Furriel as Sergio in Descansar en paz. Cr. Alan Roskyn / Netflix ©2024

Finalmente, Joaquín Furriel reveló que todavía seguía en contacto con Guillermina, debido al gran cariño que aún sentía por su expareja.

“A veces nos hemos hablado. Yo tengo una excelente relación con ella, la quiero mucho. De todas las personas que uno conoce en la vida, por algo uno las conoce, tiene un valor. Así que estoy agradecido de haberla conocido, pero no funcionó”, cerró Furriel la nota sobre el cariño que le tiene a Valdés.