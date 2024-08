Dante, el hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, habló de su sexualidad y cómo fue la reacción de su familia

Guillermina Valdés y Sebastián Ortega tuvieron una historia de amor que duró 13 años y fruto de su relación tuvieron tres hijos: Dante, Helena y Paloma. La pareja se separó en 2011 y cada cual siguió su camino, por su parte, la modelo estuvo en pareja con Marcelo Tinelli con quien tuvo a Lorenzo, su hijo menor.

Dante es el hijo mayor de Guillermina y Sebastián tiene 23 años y creció en una familia rodeada del arte, de su abuelo Palito Ortega, su papá productor, su tía actriz, al igual que su mamá, por lo que Dante eligió el camino artístico y es cantante y actor.

Si bien está rodeado de una familia famosa, Dante mantiene un perfil bajo y solo comparte en redes sociales lo que desea que se sepan de él. En una entrevista que brindó al ciclo televisivo “Herederos” de Telefe habló del “clan Ortega”, cómo fue que le contó a su familia sobre su sexualidad y la reacción que tuvieron al saber la noticia.

Guillermina Valdés y sus cuatro hijos: Dante, Paloma, Helena y Lorenzo Foto: Instagram

Dante, el hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega contó cómo reaccionó su familia cuando le contó de su sexualidad

Según mostraron en “Socios del Espectáculos”, la periodista que le entrevistó le preguntó quién era su tío preferido. A lo que Dante Ortega comentó: “Julieta es con la que más vínculo tuve, desde chico. Fue a la primera a la que le dije que me gustaban los hombres, antes incluso que a mi mamá y a mi papá. Me escuchó y me dijo que ya lo sabía”.

Dante Ortega reveló cómo reaccionó su familia al contarle su sexualidad Foto: instagram/_danteortega_

Luego Dante contó cómo se lo contó a su familia y la reacción que tuvieron: “Lo tomaron bien, con mucha naturalidad. Mi abuela quizás al principio quería entender un poco más cómo era, cómo conocía a alguien, pero también se lo imaginaba. Ellos me quieren ver feliz”.

“Si bien lo hice en un momento en el que ya no me importaba lo que pudieran decir, yo no lo conté para que me acepten sino para que lo sepan”, agregó Dante Ortega sobre la relación con su familia.