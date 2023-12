Isabel se quejó de que Catalina “no hace nada” y la participante contraatacó: la dura pelea en Gran Hermano 2024

Desde que comenzó Gran Hermano 2024, los participantes están dejando todo en la casa para lograr ser los favoritos entre la gente y lograr llegar lo más lejos posible. A lo largo de las semanas, hay varios participantes que ya lograron destacar entre los demás por su fuerte personalidad como son Isabel, Catalina, Furia y Sabrina, algunos de los nombres que más suenan.

Las mujeres de la casa están divididas en dos grupos muy destacados, el que tiene como líderes a Isabel y Sabrina que pertenecen al grupo de “Las chicas Bratz”. Por otro lado, el que tiene a Juliana “Furia” al mando y se unieron Catalina, Carla, entre otras.

Hace varias semanas, que ambos grupos vienen siendo protagonistas de varios enfrentamientos que tienen en vilo a la casa. Esta vez, las protagonistas de la pelea por las tareas de la casa fueron Isabel y Catalina.

La tremenda pelea entre Isabel y Catalina de Gran Hermano 2024

Mientras Isabel estaba en la cocina, ya que es la que se encarga la mayoría de las veces de cocinar, fue Catalina la que se acercó levantando la voz para increpar a la señora de mayor edad de la casa.

“¿Vos no dijiste que yo no hacía nada? ¿Y por qué no me lo decís en la cara?”, le preguntó Cata. A lo que Isabel le respondió sin filtros: “No hacés nada. Le dije a Luchi: ‘para evitar problemas, haceme el favor y decile a Cati que ayude’. Nada más”.

Catalina de Gran Hermano 2024

“¿Y por qué no me lo dijiste a mí? A mi no me molesta si me decís ‘che, Cati, ¿podés levantar’. Igual si me lo decís, tampoco te haría caso. Hago lo que puedo. Como algo, levanto y limpio lo mío”, señaló la médica pediatra.

Isabel de Negri en Gran Hermano 2024 (Foto: Prensa Telefe) Foto: ADRIAN DIAZ BERNINI

Una tercera persona que cruzaba por el lugar de la discusión agregó: “No es la casa de Isabel, es la casa de todos”. Catalina se mostró de acuerdo y continuó su enfrentamiento con Isabel: “¿Por qué decís ‘Cati no hace nada’? ¿No hago nada? ¿Estás todo el tiempo mirando lo que hago?” sostuvo.

“No, mi tiempo no se basa en mirar lo que vos hacés o dejás de hacer”, contraatacó la Isabel. Luego señaló que “haga lo que quiera”.

A lo que la médica, comentó: “Toda mi vida lo hice, no lo voy a dejar de hacer ahora en la casa de Gran Hermano. Ni siquiera me nombres. Hace LAM y punto. Me encanta decir cosas malas sobre vos, me re divierto”.