Gran Hermano: la hermana de Daniela apuntó contra la producción y habló de fraude.

El domingo 19 de febrero las redes sociales quedaron sorprendidas tras la salida de Daniela Celis de Gran Hermano. Sucede que la mayoría de las encuestas que circulaban en las redes y, según lo que se pudo leer durante la semana, todas las miradas apuntaban a la salida de Camila Lattanzio, la joven de 21 años que ingresó a la casa el 16 de diciembre.

Sin dudas, Daniela volvió renovada tras el repechaje y su “segunda edición” en la casa más famosa del país fue mucho más icónica, cumpliendo con la venganza que prometió al público para que la voten y poder ingresar nuevamente. Lejos de victimizarse, llorar o lamentarse, Celis tuvo una recordada despedida y fue recibida por Santiago del Moro en el piso.

Daniela Celis, eliminada con el 53,17% de los votos. (Captura)

Sin embargo, tanto en las redes como los mismos familiares de la concursante quedaron sorprendidos por la votación y algunos aseguran que hubo fraude. Fue Mara Celis, hermana de Daniela, quien salió al cruce en su cuenta personal de Instagram: “No lo miro nunca más. Todo arreglado y ahora arranco a contar. Los odio a todos”, escribió minutos después de la eliminación.

Las historias de Mara Celis, hermana de Daniela. Foto: Instagram

El descargo de Mara, la hermana de Daniela tras asegurar que hubo fraude

El lunes siguiente a que su hermana Daniela abandonara la casa, Mara decidió aclarar su publicación y prefirió mantener un perfil un tanto más bajo: “Vengo a aclarar un poco lo que pasó ayer, la verdad es que tuvo mucha repercusión. Yo no me imaginé, se me fue un poco de las manos”, comenzó diciendo la joven.

“No me arrepiento para nada porque es lo que creo, lo que pienso. Sí lo puse re en caliente y todavía sigo un poco indignada con lo que pasó”, dijo sobre la eliminación de su participante de 26 años. “Son mis redes sociales y yo voy a decir lo que se me canta”, sostuvo.

“No denuncié a nadie, si bien viví y escuché un montón de cosas que me llevaron a decir lo que dije, hoy me las tengo que tragar por no perjudicar a Dani”, aclaró sobre su publicación anterior. “Yo sé que esta semana y la que viene va a estar pasando por todos los canales y no quiero que ningún picante ni chismoso la ponga en una situación de mierda delante de todos”, insistió.

Daniela y Thiago se reencontraron en el debate de "Gran Hermano": hubo beso apasionado. (Captura de pantalla).

“No voy a ser yo la persona que la perjudique. No me considero una persona mediática ni embrollera ni quilombera. Así que ni mil, ni dos mil, ni diez mil seguidores van a valer la pena para que yo diga algo que la perjudique”, aseguró y concluyó: “Les mando un besito a todos los que me mandan mensaje y a los que me bardean también”.