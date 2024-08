Gonzalo Valenzuela denunció que lo drogaron y robaron: “No me acuerdo de nada”

Gonzalo Valenzuela es un actor y productor chileno que tuvo gran repercusión en novelas, cine y teatro argentino. El actor estuvo en pareja con Juana Viale con quien tuvo a tres hijos: Alí, Silvestre y Ringo (quien falleció antes de nacer).

El actor pasa sus días entre Chile y Argentina para estar en contacto con sus hijos. En las últimas horas se conoció que el actor había sufrido un terrible robo en Chile, y fue él quien contó a la prensa el hecho delictivo que pasó.

Gonzalo Valenzuela contó que le drogaron y robaron sus pertenencias

El actor contó al noticiero T13 el terrible momento que vivió cuando salió a cenar junto a su pareja y unos amigos en Santiago de Chile. Según relató el actor chileno fue drogado en el restaurante y el conductor del taxi que tomó después, aprovechó su estado para robarlo.

“A los dos minutos de subirme, el conductor me preguntó por qué estaba llorando y me ofreció una botella de agua. Poco después, me pasó el aparato para que pagara el viaje mucho antes de llegar a mi destino”, contó Gonzalo Valenzuela al medio.

Gonzalo Valenzuela denunció que lo drogaron y robaron Foto: gentileza vel

Luego explicó que intentó pagar varias veces, pero el dispositivo le rechazó la clave de seguridad y cuando se la pasó al conductor para que él intentara hacerla funcionar “hizo un cambio de tarjeta”. Ante esto, el actor agregó: “Le dije de parar en un cajero y cuando bajé, el auto se fue”.

Después de ese momento, Gonzalo quedó desorientado y si bien llegó a su domicilio no recuerda cómo pasó, ya que tiene episodios confusos en su cabeza. “No sabía dónde estaba, hasta que llegué caminando a casa: No me acuerdo de nada más, parece que estaba cerca. Cuídense mucho y, la verdad, ojalá se pueda encontrar a esta gente que es tan peligrosa. ¡Basta!”, expresó el actor chileno.