Gime Accardi reveló que probó leche materna de sus amigas: “Me corta el café”

Gimena Accardi compartió un sorprendente e inesperado secreto en el programa de streaming “Soñé que volaba”, que es conducido por Migue Granados en Olga. La actriz reveló que en su etapa adulta ha experimentado tomando leche materna.

La conversación empezó cuando Accardi le preguntó a Granados si nunca había probado la leche de su pareja, Fernanda Otero, con quien Granados tiene dos hijos. “Probala, deliciosa”, le recomendó Accardi.

Gimena Accardi sorprendió con sus dichos en Olga. Foto: instagram/gimeaccardi

“Me da mucha impresión, es como robarle la comida a tu hijo”, expresó Granados, y a continuación, Lucas Fridman le preguntó a la actriz si había probado leche materna ahora, de adulta.

“Sí, de mis amigas”, reveló Gimena, y aclaró que no había sido directamente “del pezón”: “Tengo una que hace así (gesto de salpicar) y nos moja a todas. Otra me dio a probar en la mano. Y otra me corta el café”.

Aunque no aclaró si sus dichos eran parcial o totalmente en broma, lo cierto es que sus declaraciones se viralizaron. Sin embargo, más allá de esto, la leche materna tiene muchos beneficios tanto para los bebés como para las madres.

Cuáles son los beneficios de la leche materna

La leche materna es conocida por sus numerosos beneficios para el bebé y la madre. Aquí hay algunos de los beneficios más destacados:

Para el bebé:

Nutrición completa: La leche materna proporciona una combinación perfecta de nutrientes esenciales, proteínas, grasas y carbohidratos que se adaptan al crecimiento del bebé.

Protección contra enfermedades: La leche materna contiene anticuerpos y células inmunológicas que ayudan a proteger al bebé contra infecciones y enfermedades.

Facilita la digestión: Es más fácil de digerir que la leche de fórmula, lo que reduce el riesgo de problemas gastrointestinales en el bebé.

Promoción del desarrollo cerebral: Contiene nutrientes clave como el ácido docosahexaenoico (DHA) que son esenciales para el desarrollo del cerebro y la visión.

Reduce el riesgo de alergias y enfermedades crónicas: Los bebés alimentados con leche materna tienen un menor riesgo de desarrollar alergias, asma, obesidad y otras enfermedades crónicas.

Vínculo emocional: La lactancia fortalece el vínculo emocional entre la madre y el bebé, promoviendo una mayor sensación de seguridad y bienestar.

Para la madre: