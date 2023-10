Gimena Accardi es una de las actrices más importantes e influyentes de la Argentina, amada por el público cautiva en sus redes sociales. Actriz multifacética, siempre emprende nuevos proyectos y este año destaca por su participación en el canal de streaming Olga. Audaz y simpática, despliega todo su talento en todo lo que hace. Con más de 4 millones de seguidores, marca tendencia con cada publicación que comparte en su Instagram.

Sensual y audaz: la sesión de fotos de Gimena Accardi que deslumbró a sus seguidores

La actriz posó y compartió una serie de fotos llenas de sensualidad, a media luz, se la puede ver luciendo un conjunto de ropa interior: crop top de morley off white y bombacha tiro alto, de corte vintage, en color natural. Una lencería muy delicada y sensual.

Gimena Accardi sobre las imágenes compartidas indicó: “Todavía no tienen retoque de color, pero somos ansiosas”. La actriz conquistó a sus seguidores con la sesión audaz y jugada y enamoró a todos. Rápidamente, obtuvo miles de mensajes de cariño, amor y elogios.

Gimena Accardi se refirió a las presiones sociales que sufren las mujeres

Accardi es una de las influencers del momento; con su participación en el canal de streaming Olga, donde plantea y debate sobre distintos puntos de la vida cotidiana, siempre genera debates en dónde el público participa y se suma a dar su opinión.

En una de sus participaciones hubo un momento que se volvió viral cuando analizó que los hombres no deben preocuparse a diario por su imagen y las mujeres si tienen la obligación de hacerlo y que están expuestas a más presiones sociales.

Migue Granados, su compañero de programa, indicó que no quería ir de traje a un casamiento porque no era cómodo, en ese momento Gimena retrucó: “Es lo único que tienen que hacer, chicos. No te ponen bótox, no se ponen hialurónico, no se ponen tetas, no adelgazan, usan las canas. Algo tienen que dar por la vida esa y es ponerse un traje”.

“Todas las mismas caras, todas el mismo cuerpo y todas iguales, haciendo todo lo que nos piden que hagamos y ustedes felices, gordos y con canas. Divinos, hermosos y nadie les dice nada. Harta estoy de los hombres”, analizó Accardi indignada con la situación.