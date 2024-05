Furia descolocó a sus compañeros de Gran Hermano 2024: “Tengo que abandonar la casa”

Furia es una de las 10 participantes que aún continúa en la casa de Gran Hermano 2024, con su estilo, su apariencia, su personalidad frontal y sus gritos, se convirtió en una de las protagonistas del reality. Además, de esa manera, logró conquistar a un gran grupo de fanáticos que la apoya en cada gala de eliminación.

El próximo 11 de mayo se cumplen cinco meses desde que inició Gran Hermano 2024 y dentro de la casa aún quedan 10 jugadores: Emmanuel, Furia, Virginia, Florencia, Zoe, Nicolás, Darío, Mauro, Martín Ku y Bautista, quienes día a día compiten por avanzar en la competencia.

Debido a la cantidad de meses que llevan dentro de la casa, las últimas semanas estuvieron agitadas para los jugadores y se vivieron muchos momentos de tensión y de conflictos recurrentes.

Gran Hermano 2024 le otorgó una misión a Furia Foto: El ciudadano

Dentro de este contexto y pala aliviar el clima de la casa más famosa, Gran Hermano 2024 le otorgó a Furia, todos sus compañeros debían meterse a la pileta, a pesar del frío y como beneficio, toda la casa obtendría un piano durante el día.

Como excusa para celebrar los cinco meses del programa, Furia alentó a sus compañeros y terminaron los 10 dentro de la pileta, en una ronda y cantando. “Les voy a contar una cosa, yo sé que ahora vamos a cumplir cinco meses, pero me acaban de avisar en el confesionario que el estudio que me había dado bien, ahora me dio mal”, mintió Furia.

“Como a mí me gusta festejar y me gusta el agua, se me ocurrió que vengan todos acá porque tengo que abandonar la casa, no puedo seguir en juego. Les agradezco que se hayan tirado todos”, agregó Furia, pero después confesó que era todo mentira, que simplemente tenían que lograr la misión.

Gran Hermano 2024 cumplió el pedido de Furia

Como Furia logró la misión y la producción, ingresó un piano a la casa de Gran Hermano 2024, y ella comentó: “¿Por qué para darme esto nos pidieron eso? Si vos querés esto, yo te doy esto. ¿Qué me están enseñando? ¿Qué todo puede volver a la normalidad con un pedido?”.