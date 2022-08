Fue Miss Universo, se la pasaba durmiendo y descubrió que tenía una grave enfermedad

Miss Universo es un concurso del que muchas mujeres quieren formar parte, pero del que muchas no han salido ilesas. Entre ellas se encuentra Rachael Finch, una mujer que ganó hace varios años y hoy se desempeña como modelo. La celebritie dio una entrevista recientemente en la que confesó que su estado de salud cambió radicalmente por un problema grave.

Aún así, hay que destacar que su grave problema de salud no ha tenido que ver con Miss Universo, sino con la presión que esto significó para ella. Pues, por lo que declaró Rachael Finch tenía como prioridad cuidar su figura, lo que derivó en este grave malestar del que hoy ya pudo salir adelante.

El paso de Rachael Finch por el Miss Universo es muy recordado. Foto: instagram

Cuál fue el grave problema de salud de Rachael Finch

Rachael Finch confesó que cuando tenía 15 años descubrió que tenía un trastorno alimentario. “Pasé por una etapa muy poco saludable en la que hacía demasiado ejercicio. Estaba comiendo poco, pensaba internamente que era demasiado pesada y grande”, aseguró a la revista Women´s Health.

A su vez, por lo que declaró, las señales de alarma sobre esto comenzaron cuando era adolescente, ya que se acostaba a las 19hs y se levantaba a las 7 de la mañana. El hecho de dormir estas 12hs fueron una gran señal de alarma para ella, quien también descubrió que algo andaba mal cuando su ciclo menstrual se modificó.

Rachael Finch ocultaba algo más. Foto: instagram

“Me despertaba y todavía estaba cansada. Perdí mi ciclo menstrual durante más de dos años. Ahora miro hacia atrás y pienso: ‘Bueno, por supuesto que (mi ciclo) no estaba sucediendo. Mi cuerpo no estaba funcionando de la manera que necesitaba”, espetó. Aunque, ahora, la modelo ya con 34 años se encuentra en su mejor momento, pero continúa trabajando para poder establecer una mejor relación con su cuerpo.

Rachel FInch promueve la alimentación saludable. Foto: instagram

“Siento que soy realmente yo misma. No estoy en otra piel que no sea la mía, y esa es una sensación realmente poderosa. Me siento más contenta, cómoda y feliz de lo que me he sentido en toda mi vida”, admitió. Por lo que, luego de su terrible experiencia, se convirtió en una influencer conocida en Instagram en la que alienta a sus seguidores a una alimentación saludable.