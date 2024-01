Florencia de Gran Hermano 2024 contó la verdad detrás de su polémica con Jesica Cirio: qué fue lo que sucedió

Florencia Cabrera fue la sexta eliminada de Gran Hermano y desde que salió de la casa pasó por varios programas de entretenimiento para hablar de su experiencia en el reality. Además, explicó lo que pasó con Jesica Cirio.

La exparticipante trabaja como modelo curvy con importantes marcas y también tiene su propia línea de ropa. Hace un tiempo, cuando aún estaba en la casa, había dado a entender que compartió con Jesica Cirio una campaña de fotos y no habían tenido una buena relación.

Florencia Cabrera de Gran Hermano habló de la polémica con Jesica Cirio Foto: instagram/florcabrera

Si bien en ese momento no dio nombres, los usuarios de X (antes Twitter) señalaron que era la conductora con quien había compartido una campaña Flor.

Florencia de Gran Hermano habló de su relación con Jesica Cirio luego de la polémica por el supuesto “destrato”

Florencia estuvo en Implacables y habló de la polémica que se generó con Jésica Cirio. “Yo conté que viví situaciones (incómodas) cuando fui a producciones de fotos, pero no lo dije por Jésica”, comentó la modelo.

Jesica Cirio y Florencia Cabrera de Gran Hermano 2024 compartieron una campaña juntas Foto: Jesica Cirio

“Dije que fui a campañas en donde hay chicas que quizá ya están acostumbradas a trabajar juntas, y ver el cuerpo diferente no les copa. Y eso lo vivimos muchas modelos”, aclaró la exparticipante de Gran Hermano.

Luego fue contundente: “A mi me contratan. Si les gusta o no mi cara es mambo de ellas. A mí me están pagando para estar ahí”.

En cuanto a su trabajo con Jésica Cirio expresó: “Con Jési somos de una marca de lencería, trabajamos ahí. Pero ella hace su campaña y yo la mía. No nos cruzamos”.

Florencia Cabrera habló de la polémica con Jesica Cirio Foto: instagram/florcabrerasty

“Trabajamos como imagen en alguna que otra acción, pero no estamos en campañas juntas. No laburamos juntas”, agregó la exparticipante de Gran Hermano.

Cuando estaba en el reality, Florencia sostuvo que tuvo problemas con otras colegas que no estaban acostumbradas a un cuerpo no hegemónico y no les gustaba que posen en la misma campaña.