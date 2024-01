Quién sería la famosa que pidió no trabajar con Florencia de Gran Hermano 2024

Florencia Cabrera es modelo y una de las 19 participantes que continúa en la edición de Gran Hermano 2024. Dentro de la casa más famosa, la jugadora aún no se encuentra estrechamente unida a ningún grupo y de todas maneras, fue salvada por el público en la placa de eliminación.

Luego de que la mayoría de sus compañeros la votaran, Florencia participó de la tercera placa de Gran Hermano 2024. De todas maneras, fue la segunda salvada por decisión del público y continúa en competencia. La participante contó en varias oportunidades que busca romper con los esquemas de la hegemonía.

Florencia de Gran Hermano 2024, la segunda salvada. Foto: Instagram

En una oportunidad, Florencia charló con Lucía y le contó los problemas que se le presentaban por no ser hegemónica y por ser una modelo curvy, y dijo: “hasta una modelo muy famosa pidió que no me pongan más al lado”.

El video se viralizó y los usuarios de Twitter siempre buscan encontrar la incógnita. En este caso, @ellauchaokey encontró que Florencia trabajó con una marca de ropa interior y ropa deportiva, y en una producción de fotos posó junto a Jesica Cirio.

Los usuarios de redes sociales relacionaron que Jésica era la famosa que pidió no trabajar con la participante de Gran Hermano 2024. A pesar de que es la única modelo famosa con la que se encontró vinculación, Florencia nunca dio nombres y es probable que haya modelado con otras famosas. Por lo cual, no hay pruebas de que Jésica haya realizado el pedido.

La reacción de Florencia al ser salvada en Gran Hermano 2024

Florencia contó que estaba muy feliz por lo vivido y que entendería la decisión del público. Igualmente, luego de Carla, fue la segunda salvada y se abrazó muy feliz con sus compañeros. Más tarde, salvaron a Catalina y Sabrina, y quedaron para el final “Furia”, Lisandro y Williams. Finalmente, el tercer eliminado fue “El Paisa”.