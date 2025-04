Flor Moyano rompió el silencio y denunció a Roberto Castillo: “Fui manipulada y expuesta...”.

Roberto Castillo se encuentra actualmente en el centro de la polémica y en el banco de los acusados luego de la viralización de una serie de impactantes videos en los que se lo puede ver agrediendo verbalmente a su expareja y madre de sus dos hijas menores, Daniela Vera Fontana. Las imágenes, que generaron una ola de repudio en redes sociales y medios de comunicación, muestran un episodio de violencia que reavivó el debate sobre el abuso psicológico y verbal en el ámbito familiar.

En medio del revuelo mediático, quien decidió tomar la palabra fue Flor Moyano, la modelo y exparticipante de reality shows que en 2024 denunció públicamente al actor Juan Martino por presunto abuso. Su aparición en este contexto no pasó desapercibida, ya que Moyano ha sido una voz activa en la lucha contra la violencia de género y el maltrato dentro del mundo del espectáculo. Su intervención sumó una nueva capa de visibilidad y sensibilidad al caso, que continúa generando repercusiones tanto en el ámbito judicial como en la opinión pública.

En su momento, el abogado optó por dejar de representarla y, al justificar su decisión, insinuó que la modelo no había sido completamente transparente al presentar la denuncia. Esta declaración puso en duda su versión de los hechos y perjudicó considerablemente su credibilidad. Sin embargo, en medio del nuevo escándalo, ella decidió romper el silencio y dar su versión.

La confesión de Flor Moyano sobre su caso tratado con el abogado Roberto Castilo

“Hoy la verdad salió a la luz. Durante el proceso judicial que inicié tras haber sido víctima de abuso, también fui manipulada, expuesta y revictimizada por quien debía defenderme: mi ex abogado, Roberto Castillo. Fui atada legal y emocionalmente por una persona que utilizó mi caso para su beneficio, que me abandonó, me dejó sola y sembró dudas sobre mí. Hoy, viendo que se conocen públicamente hechos que evidencian su violencia, no puedo hacer otra cosa que reafirmar lo que viví y agradecer no haberme rendido”, exclamó en Instagram.

La confesión de Flor Moyano sobre Roberto Castillo.

Finalmente, indicó que no tiene segundas intenciones con su posteo: “No quiero ser parte del circo mediático que siempre buscó construir. Elijo cuidar mi proceso, honrar mi verdad y seguir adelante acompañada por profesionales que trabajan donde corresponde: en la justicia. Agradezco profundamente a quienes tuvieron la valentía de hablar, porque la verdad sana, y el tiempo, finalmente, acomoda todo”.