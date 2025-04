La escandalosa escena de celos de Roberto Castillo y Cinthia Fernández que se hizo viral en redes

Roberto Castillo no se encuentra en su mejor momento. Meses después de blanquear su romance con Cinthia Fernández, su expareja Daniela Vera filtró unos videos donde se escuchaba al abogado atacarla verbalmente,

"¿Sos o te hacés? ¿No te diste cuenta? ¿Eh? ¿Eh? ¿Me estás jodiendo? Vos estás mal... Yo en ese momento esperé que no te metas, nada más. Ni siquiera pedí que me ayudes, que no te metas... Si está tu hermano, tu papá y un amigo, ya está. ¡Son tres para defenderse!“, le gritaba Castillo a quien era su pareja en ese entonces.

El escándalo generó sumo revuelo en redes sociales, al punto de que Emily Ceco (exparticipante de Love is Blind) decidió apartarlo de su defensa en el caso por violencia de género contra su expareja, Santiago Martínez. A raíz de esta situación, Yanina Latorre trajo a colación una vieja disputa con Cinthia Fernández.

La disputa entre Cinthia Fernández y Roberto Castillo que se reavivó en las últimas horas

Yanina Latorre recordó la inquietante situación durante su programa de radio “El Observador 107.9″. Allí, consideró que el abogado penalista era muy celoso y que esto lo demostró durante su última disputa en el hotel de San Luis.

“Él también es muy celoso y tóxico. Cinthia tuvo muchos quil*mbos con él. Cinthia me dejó de venir a LAM cuando yo conducía porque yo conté un episodio que tuvieron en un hotel de San Luis con una escena tremenda de celos. Pasó algo en el cuarto y ella se fue a la madrugada del cuarto con la valija. Él la retuvo, ella terminó durmiendo en el hotel y él en el sillón del lobby", relató la angelita.

Tras recordar el suceso, Yanina cerró la columna al reflexionar sobre cómo sería la relación actual de Fernández con su pareja. "Por ahí Cinthia también está sufriendo algo. Por ahí, me lo pregunto (...) No sé cómo va a hacer para seguir con este tipo porque públicamente esto es un desastre”, destacó.