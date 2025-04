La batalla mediática entre Roberto Castillo y su expareja, Daniela Vera, está lejos de culminar. Pese a que el abogado rehizo su vida, protagonizó una acalorada pelea con la madre de sus hijas por la falta de sillas de seguridad para niños en el auto de Cinthia Fernández, su actual pareja.

“Estaba allá en la plaza, te pedí por favor que las saludes. Quisiste venir conmigo, querés meterte en la camioneta”, se lo escucha decir al abogado, a lo que Daniela responde. "A mí me parece lamentable que no tengas sillita porque es la seguridad de nuestras hijas”.

Tras esta pelea, desde el programa “Puro Show” revelaron que Daniela Vera habría denunciado a la OVD por violencia doméstica. Al principio se desconocían detalles de la causa. Sin embargo, en las últimas horas se filtraron dos videos en donde se escucha a Roberto Castillo atacarla verbalmente.

Contenido sensible: La violenta discusión de Roberto Castillo y Daniela Vera

Los videos se presentaron por primera vez en el programa ”Puro Show". Allí se escuchaba cómo el abogado atacaba a la madre de sus hijos por una supuesta disputa con la familia de ella. "¿Sos o te hacés? ¿No te diste cuenta? ¿Eh? ¿Eh? ¿Me estás jodiendo? Vos estás mal... Yo en ese momento esperé que no te metas, nada más. Ni siquiera pedí que me ayudes, que no te metas... Si está tu hermano, tu papá y un amigo, ya está. ¡Son tres para defenderse!“, expresaba el abogado, quien habría estado bajo los efectos de alcohol.

En el segundo video se escucha a Roberto Castillo hablando con otro conductor. La conversación se habría tornado violenta, lo que provocó el susto de Daniela Vera. "¿Podés parar? ¡Pará mi amor! ¡Pará bebé! ¿Qué te pasa? ¡Pará! Vas a chocar. Ro, ¡por favor! Amor, por favor vamos a casa”, se le escucha a expareja en el audio.

La reacción de Roberto Castillo tras la circulación de los videos

Finalmente, Yanina Latorre reveló en su programa “El Observador 107.9″ que Roberto Castillo había presentado una medida cautelar para que los medios de comunicación no hablara sobre los videos. Sin embargo, este recurso fue levantado a las horas. “Roberto había metido una medida cautelar al canal y si hablabamos, teníamos que pagar 3 millones de pesos”, reveló la periodista.