“Te cargaste una familia por...”, el letal comentario a Cinthia Fernández sobre el romance con su abogado que la hizo estallar de furia

Cinthia Fernández está viviendo un momento de intensas emociones. La panelista y modelo confirmó su relación con el abogado Roberto Castillo y anunció su compromiso de matrimonio para diciembre de 2025. Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por todos, ya que su relación desató un escándalo en las redes sociales, donde se la acusó de ser “una rompe hogares”.

El revuelo comenzó cuando se supo que Castillo había terminado su relación con Daniela Vera Fontana en malos términos. Aunque el abogado sostiene que estaba separado desde hace tiempo cuando blanqueó su romance con Cinthia, Vera Fontana aseguró lo contrario, insinuando que hubo infidelidad de su parte. Esto generó una división en las redes, donde muchas mujeres se unieron para criticar a Cinthia.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo oficializaron en redes. Gentileza Instagram.

Frente a la creciente ola de comentarios negativos, la modelo optó por guardar silencio en un principio. Sin embargo, cuando un usuario la comparó con la China Suárez, su paciencia se agotó. “Acá, más gente limitada o con cuentas truchas de un seguidor (más obvio) con mucho tiempo al gas. Para dejar en claro por última vez, si del otro lado les sirve contar este cuento, no es mi problema”, respondió Cinthia, mostrando su indignación.

La filosa respuesta de Cinthia Fernández.

En su defensa, Cinthia afirmó: “Jamás me oculté, salía de la mano por la calle a merced de cualquier celular o cámara que cualquier persona podía sacarme fotos. Salía a comer de la mano con mi pareja. Inicié una relación totalmente normal... ¿sabés por qué? Porque estaba separado y yo libre. Dos personas enamorándose”.

Su respuesta no se detuvo ahí, y continuó con un comentario punzante: “Hay que empezar a cobrar las opiniones así se terminan los/las bolud...”.

La ex de Castillo, que comparte dos hijas con él, no quedó al margen de esta situación. Daniela insiste en que estaba atravesando una crisis de pareja cuando Cinthia comenzó su romance con Castillo. “Él me subestimó, tiene el control sobre mí aún estando separados por el dinero. Yo le pido plata porque necesito para vivir, estoy en busca de trabajo, soy arquitecta, pero dejé todo para criar a nuestras hijas”, explicó en varias ocasiones.

A medida que el drama se desenvuelve, Cinthia parece decidida a no dejarse afectar por las críticas. Su amor por Roberto Castillo y la decisión de formar una familia parecen ser su prioridad, a pesar de las acusaciones y el escrutinio público. La panelista ha dejado en claro que no se disculpará por su felicidad. La situación sigue evolucionando y los seguidores están ansiosos por ver cómo se desarrollan estos acontecimientos en el futuro.