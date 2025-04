¡Nuevo round! El polémico cruce entre Cinthia Fernández y la ex de su novio Roberto Castillo: “Hubo forcejeo...”

Cinthia Fernández vive uno de los momentos más lindo de su vida tras volver a apostar al amor con Roberto Castillo, quien fue su abogado en la causa contra su exmarido Matías Defederico. Sin embargo, no todo es felicidad en la vida de la famosa, ya que tiene un enfrentamiento mediático y ahora judicial con la ex de su pareja actual.

No es la primera vez que se enfrenta, pero esta vez el conflicto entre ellas escaló un nuevo nivel, ya que Daniela Vera Fontana decidió denunciar a Cinthia Fernández por violencia doméstica, según informó la periodista Fernanda Iglesias.

Esto se da en un contexto, en que días anteriores la arquitecta acusó a su ex y la famosa de maltratar a una de sus hijas porque estaba llorando en un juego infantil. Sin embargo, la bailarina aclaró que en realidad la nena lloraba porque quería subir al mismo juguete que su hermana.

La explosiva acusación de la ex de Roberto Castillo que incluyó un bosal

El nuevo cruce entre Cinthia Fernández y la ex de su novio Roberto Castillo

“La exmujer del novio de Cinthia Fernández lo denunció en la OVD por violencia doméstica”, informó Fernanda Iglesias sobre la denuncia de la arquitecta contra su ex.

Fernanda Iglesias mostró la denuncia de la ex de Roberto Castillo hacia el abogado

Luego, la periodista mostró el video en donde la bailarina y la arquitecta discuten en el auto porque según se ve Daniela acusa de querer llevar a sus hijas sin silla para bebés en el auto.

“Hubo una discusión porque Cinthia y su novio se las querían llevar sin sillitas en el auto”, escribió Fernanda Iglesias. “Hubo forcejeos y empujones y Cinthia tuvo que ir corriendo a comprar sillas”, agregó la panelista de Puro Show.

La pelea entre el novio de Cinthia Fernández y su ex

En el video se escucha al abogado decirle a su ex mientras tiene a sus hijas en brazos: “Me parece lamentable”. A lo que Vera Fontana responde: “A mí no me parece lamentable interiorizarme en la seguridad de nuestras hijas”.

La pelea entre el novio de Cinthia Fernández y su ex

Asimismo, la periodista compartió que hace unos años la famosa también pasó por lo mismo cuando Matías Defederico quería llevar a sus hijas sin sillitas.

“La nena llora y el padre ni bola. No sabían que lo filmaban”, escribió en otra historia la periodista sobre la acusación que recae sobre Cinthia Fernández y su pareja el abogado Roberto Castillo.