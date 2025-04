Tras la viralización del violento video de Roberto Castillo con su ex, Emily Ceco tomó una fuerte medida con su abogado.

Este martes, el ciclo Puro Show difundió un video que generó un fuerte revuelo en redes sociales y medios de comunicación. En las imágenes se puede ver al doctor Roberto Castillo, una figura conocida en el ámbito mediático, involucrado en un tenso y escandaloso episodio en plena vía pública.

El material captado muestra a Castillo en medio de una acalorada discusión con un conductor, situación que rápidamente escaló en violencia verbal. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la forma en que el profesional se dirigió a su expareja, Daniela Vera Fontana, quien también se encontraba presente en el lugar. A lo largo del video, se escucha a Castillo emitir comentarios sumamente improcedentes hacia ella, con un tono despectivo y cargado de tensión, lo que provocó indignación entre los espectadores y reavivó debates sobre el trato y la violencia simbólica en contextos de pareja.

El video rápidamente se volvió viral, generando un fuerte impacto en la reputación pública de Castillo. La repercusión fue tal que una de sus pacientes más reconocidas, Emily Ceco, optó por desvincularse de él de manera tajante. A través de sus redes sociales, la influencer decidió prescindir de sus servicios en forma pública, marcando así un distanciamiento rotundo.

El contundente comunicado de Emily Ceco sobre Roberto Castillo

“Hoy me toca tomar una decisión difícil pero necesaria. Ante los hechos de público conocimiento que involucran al Dr. Castillo, he decidido que ya no me represente legalmente en la causa que llevo adelante”, indicó la exparticipante de Love is Blind Argentina.

Cabe recordar que Roberto Castillo fue clave en lograr la rápida detención de Santiago Martínez, expareja de la joven, luego de que se comprobara que la había agredido de forma brutal, poniendo en riesgo su vida. A pesar de este antecedente y del rol fundamental que tuvo en su defensa, Emily Ceco decidió mantenerse firme en su postura y no dar marcha atrás con su decisión de cortar todo vínculo profesional con él.

El descargo de Emily Ceco.

“Como sobreviviente de violencia de género, no puedo permitirme estar acompañada por alguien que, según se ha mostrado públicamente, ha ejercido violencia también. Esto no solo me afecta profundamente a nivel personal, sino que también va en contra de todo lo que estoy luchando por sanar y defender”, añadió el comunicado.

“Estoy en búsqueda de un nuevo/a abogado/a que me acompañe con el compromiso, la sensibilidad y el respeto que esta situación requiere. Gracias a quienes me están acompañando en este proceso, y gracias por el respeto hacia esta decisión”, concluyó Emily en su posteo en Instagram.