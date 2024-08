Expedición Robinson 2024: así fue la peor noche de los participantes

Expedición Robinson 2024 sigue dando mucho de qué hablar conforme van ocurriendo los episodios. Los grupos que alguna vez estaban consolidados quedaron en el olvido.

“Yo me amoldé a las reglas de la convivencia y me pegaron una patada en el or... Lo único que hicieron fue quebrantar sus propias reglas y traicionarse a sí mismos”, exclamó Inés con suma bronca tras el último consejo tribal del equipo Norte en Expedición Robinson 2024.

Ahora bien, en el último episodio, el equipo rojo volvió al consejo tribal. Ahí, tras un mano a mano entre Tomás e Inés, el piloto fue el sexto eliminado de la competencia tras solicitárselo a sus compañeros. Por tanto, el grupo rojo quedó desintegrado.

Tomás Piñera, participante de Survivor Expedición Robinson. (Captura)

La repercusión de la salida de Tomás en el grupo rojo

Tras la salida de Tomás, Inés explotó contra su grupo porque sintió que la atacaron por detrás. Ante ello, aseveraron que todos eran unos falsos y cobardes. “Me quede con ganas de romper todo porque me di cuenta de que son todos muy falsos. Son todos cobardes, si no se tuviesen el uno al otro se estarían haciendo pis y caca encima”, sentenció la estudiante.

Seguidamente, la participante de Survivor, Expedición Robinson 2024 apuntó contra Juan Pablo, quien lo catalogó como falso. “Juan Pablo es un traidor. Se nota de acá a la China que podría ser un mafioso de lo falso que es”, sentenció la participante.

La lluvia que generó estragos entre los equipos

Desde otro aspecto, los equipos padecieron más de seis horas de lluvia. Tras contar con pocos insumos, los participantes no lograron prender fuego, hacer comida o siquiera mantenerse secos.

“Nos levantamos a la mañana y seguía lloviendo. Con la misma intensidad a la noche, en ningún momento paró”, aseveró Mauro, a lo que Fiorela del equipo rojo agregó: “Yo personalmente amanecí mojada, no dormí. Mi ropa interior mojada, pelo mojado”.

La problemática con las gallinas

Tras la lluvia interminable, Fiorela rompió en llanto por la manera en como las gallinas estaban sufriendo. Ante ello, luego de intentar lavar la caja con los animales, una de ellas se escapó, generando tensión en el grupo.

“Yo no soy partidaria de que ningún animal esté enjaulado. Pero tengo la mala suerte que fui yo a limpiarle el lugar y se escapó”; explicó la personal trainer con cansancio.