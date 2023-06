“Está todo peor”: el motivo por el que Cinthia Fernández no durmió y llevaba su kit de autodefensa personal

A mediados de abril, Cinthia Fernández se convirtió en el foco de atención debido a un incidente ocurrido en el country donde reside. Durante una celebración de un cumpleaños de 15 años, un grupo de jóvenes se acercó a su casa e intentaron forzar la puerta, lo que generó una respuesta feroz por parte de la bailarina. Este suceso terminó convirtiéndose en un gran escándalo.

Después de este incidente, Cinthia Fernández compartió en su cuenta de Instagram un collage de imágenes y un reloj que marcaba las 2:02 de la madrugada. El collage incluía una instantánea capturada por las cámaras de seguridad del lugar, otra imagen del área de juegos de sus hijas y una tercera foto mostrando el gas pimienta de su kit de defensa, todo acompañado por dos textos. “Anduve desaparecida porque anoche lamentablemente no se durmió...”, señaló, y luego agregó: “Cada vez todo está peor”.

El posteo de Cinthia Fernández en instagram que preocupó a todos Foto: Instagram

Qué fue lo que le ocurrió a Cinthia Fernández con sus vecinos

“El día viernes a las 23.54 empiezo a escuchar ruidos previos, mis perros ladraban un montón. Hace un mes hubo dos robos, en un barrio con seguridad y todo. No estamos protegidos, se cambió la empresa de seguridad y es paupérrima”, relató la modelo en el altercado que tuvo hace un tiempo con sus vecinos y que ahora la lleva a estar alerta en su propia casa.

“A esa hora siento un estruendo, yo tengo la puerta y un ventanal, mi hija estaba ahí, otras dos en el sillón y escucho un golpe y mi hija sale corriendo, y la otra de las gemelas dice: ‘¡Mamá, nos van a robar, nos quieren matar!’. Mi vieja recién llegaba de laburar y no sabés cómo reaccionar”, siguió con el relato la bailarina. “Salgo corriendo a ver por la ventana y no veía nada, mis hijas llorando, mi vieja nerviosa y empiezo a ver las cámaras de seguridad, se ven cuatro tipos y uno le da un golpazo. Entonces le dije a mi mamá que se quede con las nenas, aviso a los vecinos y al 911 del grupo de alerta”, expresó.

Cinthia continuó con el relato: “Salgo con el gas pimienta y escucho ‘vamos a seguir pateando’, y es una puerta aledaña a mi casa, que daba a la fiesta. Estoy en un arbusto, que el arbusto está enfrente de su casa, en un lugar comunitario, y los escucho decir ‘ahora pateá fuerte, no seas cagón, hacela mierda’. Y no sabía qué hacer, porque estaban yendo a donde estaban mis hijas. Cuando los veo salir tiro el gas pimienta y ahí sale la propietaria”

Después de estos acontecimientos, se generó una gran discusión sobre el tema seguridad, incluyendo responsabilidades y opciones de autodefensa. En ese momento, la figura mediática no dudó en aprovechar la oportunidad al cien y lanzó un nuevo emprendimiento a través de sus redes sociales.

“La idea surgió, con toda la mierda que me pasó, poder sacar algo positivo”, y continuó: “Quiero que sepan de a pesar de tener una sonrisa, yo la pasé como el orto. Así, literalmente. Encima me comí una carnicería. Nunca vi empatía en lo que me pasó a mí respecto a los medios, sí en la gente, por suerte, que es lo que me importa, porque esa cajita donde trabajo es un medio tan hipócrita. No tenían tema y esto les medió y lo usaron para su conveniencia”.

Cinthia Fernández lanzó un kit de defensa personal que incluye gas pimienta.

Prosiguió “Y quiero sacar lo positivo de todo esto, ¿Cómo? Sacando un llavero de defensa personal”, y después dio a conocer, cada uno de los elementos que lo integraban. Pueden encontrarse en el llavero, desde una manopla con forma de gato, hasta una alarma que comienza a sonar con simplemente tirar de un cordón, también un pequeño gas pimienta, todos bajo el nombre de Mamá luchona.