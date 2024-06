Billy Ray Cyrus ha pasado por sumos cambios a nivel personal. Tras separarse de Tish Finley luego de 29 años de matrimonio, el cantante decidió darle una oportunidad al amor con Firerose, quien es 32 años menor que él.

“Billy me miró y dijo ‘¿Quieres casarte conmigo?’; yo le respondí ‘¡Por supuesto, te amo!’; y él agregó ‘Te amo. Quiero hacer esto oficial. Quiero estar contigo para siempre’”, explicó la cantante a la revista People sobre cómo le propusieron matrimonio.

Ahora bien, pese al amor que prometieron en redes sociales, el padre de Miley Cyrus solicitó el divorcio tras solo siete meses de matrimonio.

Por qué Billy Ray Cyrus solicitó el divorcio a Firerose

De acuerdo con TMZ, el cantante solicitó el divorcio el 26 de mayo en Nashville, Tennessee por diferencias irreconciliables. Sin embargo, según los documentos oficiales, hubo una conducta inapropiada que provocó el divorcio.

El matrimonio de la pareja fue en octubre de 2023. Foto: Heraldo de Arag

En este sentido, Billy Ray Cyrus solicitó una anulación inmediata de su matrimonio, dado que el vínculo se formó mediante un fraude. Es por ello que en los documentos señaló que Firerose tenía hasta el 24 de mayo para que dejara la casa que compartían.

Ante este panorama complejo, el padre de la intérprete de “Flowers” deberá pagarle alrededor de 5.000 dólares mensuales a su “esposa” durante 90 días o hasta la culminación de su matrimonio.

Billy Ray, el padre de Miley Cyrus, solicitó el divorcio tras siete meses de matrimonio: ¿qué ocurrió? Foto: El deber

Cómo se conocieron Billy Ray Cyrus y Firerose

La relación entre los artistas comenzó en 2021. Sin embargo, la pareja se conocía desde la época de Hannah Montana, cuando Firerose estuvo en set de grabación cuando era una niña.

Miley Cyrus y Billy Ray Cyrus Foto: Web

“Nos conocimos hace 10 años en el set de Hannah Montana”, recordó la joven en una entrevista en el programa Vive con Kelly y Ryan en agosto de 2021.

Al blanquear su relación, Firerose destacó que el cantante de country fue un apoyo sumamente especial para ella en sus comienzos como músico. “Desde entonces, Billy Ray ha sido un apoyo fundamental de mi música. Realmente creía en mí y me decía que siguiera mis sueños sin importar nada y que no me rindiera. La industria de la música no es fácil, pero ha sido un apoyo realmente increíble”, recalcó la cantante.