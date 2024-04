Joker 2: ¿cuál es el vínculo entre Miley Cyrus, Joaquín Phoenix y Lady Gaga?

Joaquín Phoenix regresa a su papel de villano con “Joker 2: Folie à Deux”. Sin embargo, en esta oportunidad no se encontrará solo, dado que Lady Gaga lo acompañará como Harley Quinn en sus nuevas aventuras.

La película se estrenará el 4 de octubre de 2024 y ya se conocen los primeros adelantos de la misma con el nuevo tráiler. En el mismo, se refleja una historia cubierta de música, psicosis y amor entre el Joker y Harley Quinn.

“Te diré que cambió: ya no estoy solo. Deberíamos estar hablando eso”, exclama el personaje de Joaquín Phoenix cuando es preguntado sobre que cambió en esta nueva aventura.

Ahora bien, la cinta será nuevamente dirigida por Todd Phillips y contó con un presupuesto de 200 millones de dólares. Asimismo, tendrá un factor peculiar: tendrá al menos 15 interpretaciones musicales en donde se prevén algunas canciones escritas por la cantante.

Cuándo se estrenará "Joker 2". / Archivo

Este último factor va a adquirir suma importancia de acuerdo a los indicios que se identifican en el tráiler. Desde este punto, con una versión moderna de What the World Needs Now Is Love como música de fondo, refleja el amor explosivo de los protagonistas y los daños que podrían generar.

Joker: Folie à Deux (2024)

“Usamos la música para recomponernos. Para equilibrar lo que está roto en nuestro interior”, explicó la voz en off al principio del tráiler.

Cuál es el vínculo entre Miley Cyrus, Joaquín Phoenix y Lady Gaga

Desde otro aspecto, tras hacerse conocido el primer vistazo del Joker 2, una usuario hizo viral un video que vincularía al actor con la intérprete de “The Edge of Glory” desde hace casi 14 años.

El video es del 2010, donde se destaca al actor con una cantante famosa que para ese entonces era chica Disney: Miley Cyrus. En el mismo, Joaquín Phoenix le preguntó sobre qué hacía la artista.

“Soy cantante y actriz (...) hago tours, bailo a veces, actúo, hago un poco de todo”, respondió la intérprete de “Flowers” sobre a qué se dedicaba.

Seguidamente, el ganador del Oscar a Mejor Actor en 2020 le preguntó si realizaba algún tipo de baile especial. Ahí, la joven destacó que su estilo era más como Lady Gaga.

En este punto, la cantante le consultó si conocía a la artista. Ahí, Phoenix nombró algunas posibles canciones y se equivocó, por lo que no tenía conocimiento de Lady Gaga.

Es ahí cuando Miley Cyrus cantó “Bad Romance” de la artista para saber si le sonaba la artista. Sin embargo, no logró conseguirlo. Por tanto, Phoenix conoció sobre la próxima Harley Quinn con la cantante estadounidense.