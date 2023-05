El polémico descargo de Cinthia Fernández a un carpintero: “Qué rubro de m...”

Cinthia Fernández contrató a un carpintero para una refacción en su casa pero, según aseguró la modelo, rompió las baldosas de los cinco baños de su casa. Esto indignó a Cinthia, quien terminó haciendo un descargo en sus redes sociales.

“¿Se puede ser tan inútil?”, expresó Fernández, antes de mostrarle a sus seguidores lo que hizo el carpintero en los baños de su casa que remodeló hace poco.

Cinthia Fernández

“¡Miren lo que hizo! Todos los cerámicos me partió ¿Es tan difícil laburar bien? Todo para colocar un mueble”, expresó la mediática mientras filmaba el interior de su tocador.

Luego se quejó: “Ahora estoy sin lavamanos. Miren lo que me hicieron, al colgar un mueble. ¿Entienden lo que me hicieron? Y me lo quiso tapar y me dice: ‘no me di cuenta’. Miren, todos los agujeros, partió todas las cerámicas...y eso que le mandé un audio diciendo: ‘Mirá que tenés que comprar mechas para porcelanato”.

El descargo de Cinthia Fernández

La modelo enojada también aseguró en su descargo que: “Si no se llegan a hacer cargo, te puedo asegurar que voy a dar el nombre de la carpintería y no venden un mueble más en su vida. No me voy a cansar cada día de mi vida de decir el nombre de esta empresa”.

Sin embargo, entre sus dichos contra el carpintero, Cinthia hizo un polémico comentario contra todo el rubro. “Qué rubro de mier... la carpintería, no encontrás uno útil”, sentenció.

Luego, uno de sus seguidores aprovechó la caja de preguntas y respuestas que la modelo habilitó en sus historias para dar su opinión sobre el tema.

El mensaje de Cinthia Fernández a un seguidor que le dio su opinión. Foto: Instagram

“Eso lo rompieron porque usaron el percutor en porcelanatos, pero como no es lo suyo, no les importa”, sentenció el usuario de Instagram, a lo que Cinthia respondió: “Exacto. Hubo indicaciones específicas que usaran una mecha especial. Cómo es cara, se hicieron los pelo... Ahora les va a salir más caro”.