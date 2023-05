En top y colaless, Cinthia Fernández bailó y le mandó un mensaje a la madre de Defederico: “La platica”.

La historia de Cinthia Fernández y Matías Defederico está llena de capítulos, algunos mejores que otros. Sus idas y vueltas incluyen ataques y polémicas entre la bailarina y Analía Frascino, la mamá del exfutbolista.

Uno de los momentos virales fue el baile que hizo Fernández para festejar con sus seguidores a través de sus historias de Instagram al recibir una resolución de la Justicia contra su exsuegra.

Cinthia Fernández Foto: Instagram/cinthia_fernandez_

Luego, al ver que la madre de Defederico hizo comentarios sobre la resolución en sus redes, Cinthia compartió: “Es tan de manual que iba a hacer eso, así que gracias por reconocer que ya se enteró, y también gracias por los pesos que me vas a tener que pagar por las agresiones a mí, que me encanta la plata”.

Cinthia Fernández y su conjunto deportivo blanco Foto: Instagram/cinthia_fernandez_

Tomando esta última parte con énfasis, Fernández decidió publicar un video bailando en colaless, con un top y un toallón en su cabeza la canción “La platita” de Henry Nelson.

Qué relación tiene Cinthia Fernández con Horacio Guarany

En 2017, Cinthia Fernández confesó que tiene la creencia de que el cantante Horacio Guarany, quien falleció el 13 de enero de ese mismo año, era su abuelo por parte de su madre.

La bailarina nunca pudo confirmar este dato, ya que no se realizó ningún estudio. Sin embargo, el hijo del cantante se puso a disposición de la mediática y hasta ofreció exhumar el cuerpo de su padre para realizar un análisis de ADN. Desde entonces, y hasta el momento, la ex de Matías Defederico no solo no aceptó la propuesta, sino que tampoco volvió a insistir con su versión de los hechos.