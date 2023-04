Cinthia Fernández habló de un angustiante momento económico de su pasado: “Tenía $ 2500 y los estiré todo lo que pude”

En uno de los habituales intercambios con sus seguidores mediante su cuenta de Instagram, Cinthia Fernández recordó un duro momento económico que debió atravesar.

“Es una sensación que te ahoga”, señaló. No obstante, reconoció que siempre hubo quienes le tendieron una mano en momentos difíciles.

Además de consultarle por el escándalo en el country, el gas pimienta, los cruces mediáticos y demás, hubo una pregunta que llamó la atención de la bailarina y que respondió con detalles: si alguna vez le faltó dinero.

La respuesta de Fernández sorprendió: “Sí, un día tenía 2500 pesos en la cuenta y no tenía más leche, ni me pagaban en el trabajo y me había quedado sin nada en la heladera”.

“Me acuerdo de que lo estiré lo más que pude, hasta que mi cuerpo no dio más: me largué a llorar enfrente de mi pareja y con mucha vergüenza le confesé lo que me pasaba y él me ayudó y me hizo prometerle que nunca más le iba a ocultar que me faltaba para comer”, relató. Quién la ayudó en ese entonces fue Martín Baclini.

También señaló que su mamá también colaboró para sacarla de apuros en otra oportunidad: “Debía colegio y no tenía trabajo ni plata y mi mamá me dio los ahorros que tenía para su casita y con mucha vergüenza lo agarré. Me aterraba que me las sacaran del colegio”, admitió.

“Pero es una sensación de mierda que te ahoga. Sufrí mucho y por eso hoy lo valoro todo tanto”, dijo, a la vez que comentó que pudo devolverles el dinero tanto a su madre como al empresario.

Como no podía ser de otra manera, no se olvidó de Matías Defederico y lo responsabilizó por mucho de esos padecimientos. “Por eso la bronca con el progenitor por tantos momentos de mierda, durante y luego de la relación. Jamás lo voy a perdonar. Haber pasado hambre y miedo a que se queden sin educación, además de toda la violencia, jamás será perdonado”.