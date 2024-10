En medio del escándalo, se filtró cuánto cobraba Bárbara, la hija de Jorge Lanata: ¿de qué trabaja?

El escándalo en torno a la internación de Jorge Lanata sigue creciendo. Esta vez, la polémica giró en torno a una filtración que expuso el salario mensual que Bárbara, una de sus hijas, recibe de su padre. Mientras el periodista sigue luchando por su salud, la disputa por sus bienes y decisiones personales no cesa, generando tensiones familiares que han llegado al ojo público.

En LAM (América TV), revelaron conversaciones privadas y documentos que dejaron a muchos boquiabiertos, entre ellos, un recibo de sueldo de Bárbara. La cifra de 1.800.000 pesos mensuales que percibe generó un debate inmediato en las redes sociales, donde no faltaron opiniones encontradas sobre la fortuna de la familia Lanata y el destino de ese dinero.

El recibo de sueldo de Bárbara, la hija de Jorge Lanata, que causó polémica.

“Casi dos palos mensuales por no hacer nada, eso sí que es nacer en cuna de oro”, criticaron algunos usuarios, indignados por la situación. Otros, en cambio, defendieron la decisión de Lanata de asistir económicamente a su hija: “Cada uno con su plata hace lo que quiere. Si la quiere gastar en sus hijas, está perfecto”.

El escándalo de Jorge Lanata y su familia que no tiene fin

Jorge Lanata, reconocido periodista y conductor argentino, es una figura central en los medios por décadas. Su carrera lo llevó a construir una fortuna considerable que, tras su prolongada internación, desató una serie de conflictos familiares. Las protagonistas del escándalo son su actual esposa, Elba Marcovecchio, y las hijas del periodista, Bárbara y Lola, quienes, según las filtraciones, están enfrentadas por el control de su patrimonio.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

La relación entre Marcovecchio y las hijas de Lanata no ha sido sencilla. A las tensiones naturales entre ex parejas y nuevos matrimonios, se suma el estado de salud del conductor y las decisiones económicas que se deben tomar en torno a su patrimonio. Según lo filtrado, las hijas no estarían conformes con el rol protagónico que asumió Marcovecchio en la vida de su padre, especialmente en temas patrimoniales.

En medio de este conflicto, Yanina Latorre, panelista de LAM, expresó que recibió amenazas por parte del entorno de Lanata, luego de hacer públicas algunas de estas filtraciones. Sin embargo, la periodista asegura que no dejará de informar sobre el tema.