Qué dijo Jorge Lanata durante uno de sus momentos de lucidez: «No quiero»

La salud de Jorge Lanata es un tema de preocupación en los medios de comunicación. Desde que fue internado a mediados de junio, ha pasado por un lento proceso de recuperación.

A más de un mes de su internación ¿cómo sigue la salud de Jorge Lanata?

“Había venido a realizarse un estudio programado con anestesia y se complicó porque su cuerpo reaccionó haciendo un paro cardiorrespiratorio”, detalló una periodista a América TV durante su primer cuadro médico.

Ahora bien, el periodista se encontraría listo para empezar su proceso de rehabilitación en la Clínica Santa Catalina. Durante este recorrido, Lanata habría solicitado una petición a su familia en un momento de lucidez.

Qué habría dicho Jorge Lanata durante uno de sus momentos de lucidez

Las palabras del escritor fueron reveladas por Yanina Latorre en LAM. Ahí, destacó que Jorge Lanata habría solicitado que sus familiares no lo vean en ciertas condiciones.

Jorge Lanata cumple 64 años.

Desde este punto, Latorre determinó que, al ser una persona coqueta, no le gustaba que las personas que lo visiten lo vieran en el estado en que sé encontraba a más de 70 días de internación.

“Antes de todo esto él dijo ‘yo no quiero que nadie me vea en estas condiciones’, una cuestión de orgullo y en un momento no gustó cuando las chicas expresan que iba a verlo… no está con muy buen aspecto tras 70 días internado (...) él es muy coqueto, es la dignidad humana. A él no le gusta, por eso la lista de las visitas es muy acotada”, explicó Yanina Latorre sobre la petición de Jorge Lanata a su familia mientras se encontrara internado.

Qué se sabe del cuadro actual de Jorge Lanata

Desde otro aspecto, el escritor había sido trasladado nuevamente al Hospital Italiano por un cuadro de neumonía el pasado 18 de septiembre.

Sin embargo, el 22 de septiembre, Laura Ubfal aseveró que Jorge Lanata se encontraba estable. “Está bien, despierto, estable y hablando”, destacó la periodista con el nuevo tipo de información que le brindó Bárbara Lanata.

Esta información habría sido corroborada por Ángel de Brito, quien reveló que el periodista volvería a la Clínica Santa Catalina para comenzar su proceso de rehabilitación.

“Mañana, trasladarían nuevamente a #Lanata a Santa Catalina porque el cuadro ya no reúne criterio de UTI (terapia intensiva) y para intentar que comience la rehabilitación general”, determinó el conductor de LAM en sus redes sociales sobre el nuevo cuadro médico de Jorge Lanata.