Jorge Lanata se encuentra internado en la Clínica Favaloro: qué dijo sobre su salud

Tras un cuadro febril que comenzó este lunes, Jorge Lanata fue internado este martes en la Fundación Favaloro donde está siendo tratado por una neumonía.

“Tengo neumonía, me están pasando por vía antibióticos y, como es por vía, me tengo que quedar acá, en Favaloro, hasta tanto mejore esa situación y pueda volver a mi casa”, explicó en comunicación con Radio Mitre.

“No los escucho, ustedes tienen que agradecer que no los escucho porque si yo los escuchara echaría a la mitad del equipo. No escucho nada, no veo nada, estoy acá tirado. Está Margarita conmigo así que tengo soporte espiritual, está todo bien”, afirmó.

“Hacemos PPT el domingo, es uno de los pocos domingos que no hay elección ni debate”, afirmó.

Cuando su equipo le apuntó que se porte bien durante la internación y que no se pelee con su esposa, Margarita, él afirmó: “Ella viene y me grita, es lo primero que hace, yo me estoy portando bien, a pesar de eso Margarita me reta. Pero es porque recién llego”, bromeó.

Cuando le consultaron si quería ser visitado él alertó: “No vengan, no molesten, sigan laburando”.