“Sedado e intubado”: preocupación por el estado de salud de Jorge Lanata

Jorge Lanata es un periodista y escritor argentino de 63 años, que comenzó a trabajar en el periodismo desde que era un adolescente. Durante casi 50 años de carrera en los medios de comunicación, obtuvo experiencia en la redacción, la radio y la televisión, vinculado, por lo general, al periodismo de investigación.

Preocupación por el estado de salud de Jorge Lanata

Jorge Lanata está internado en el Hospital Italiano desde el viernes 14 de junio, y Yanina Latorre, la periodista argentina, brindó detalles en “LAM” (América TV). “Yo conté la semana pasada, el viernes a la noche, que Jorge había tenido un paro corto, del que salió rápido y que estaba pasando un día estable, y que si era así, el sábado lo iban a dejar ir a la casa para poder participar de los Martín Fierro, que iban a ir viendo como estaba la situación”, comenzó Yanina para dar contexto.

Preocupa la salud actual de Jorge Lanata

Luego, explicó el estado actual de salud de Lanata: “Voy a ser cuidadosa con mis palabras, no soy médica y no hay parte oficial. El sábado tuvo un episodio respiratorio muy feo, lo intubaron y desde el sábado a hoy, él está sedado y está intubado. Una sola vez trataron de bajar la sedación y empezar a extubar, y no pudieron”.

“Todos los días dicen: ‘Mañana vamos a ver cómo está'. Preocupa su estado, obviamente, hoy sigue intubado, ya son casi 7 días porque mañana van a ser 7 días desde este episodio. Hay mucha preocupación, por eso, hay tanto silencio”, señaló Yanina.

Frente a la gravedad de la situación, explicó: “Pregunté si era un estado muy de gravedad y me dijeron que no. Pero, como están preocupados y viene con estos episodios hace un tiempo, no quieren despertarlo y extubarlo hasta que realmente lo vean muy óptimamente bien”.

Por otro lado, Yanina explicó que la familia de Lanata no está hablando sobre el tema y no están respondiendo los mensajes, como su esposa, Elba Marcovecchio.

¿Cuándo volvería Jorge Lanata con Periodismos Para Todos?

Jorge Lanata solía estar al mando de la conducción de “Periodismo Para Todos” por El Trece, y este año volvería en julio, teniendo en cuenta que él informó en “Ángel responde”: “Empiezo el 21 de julio, el día en que empieza Susana Giménez. Hace dos años que compito con ella. Igual está todo bien, si tengo que perder está todo bien. Para mí es un honor competir con ella”.