Se filtró un polémico audio de Elba Marcovecchio contra las hijas de Jorge Lanata: “Estoy aguantando”

La vida persona de Jorge Lanata no está en su mejor momento. Luego que el periodista se encuentre hospitalizado desde junio tras descompensarse durante una intervención quirúrgica, su esposa, Elba Marcovecchio, estaría en medio de una disputa legal contra Bárbara y Lola Lanata.

En las últimas horas, se reveló que las hijas de Jorge Lanata habrían acusado a Elba de “perjudicar la salud de su padre” y “hurtar elementos de gran valor”. Esto último se hizo sumamente viral, dado que se filtraron videos de Marcovecchio revisando la oficina de su esposo.

Por el momento, la abogada no ha brindado declaraciones al respecto. Sin embargo, un audio de Marcovecchio hablando sobre las hijas de Lanata comenzó a circular con más fuerza en las redes sociales.

Qué dijo Elba Marcovecchio sobre su disputa con las hijas de Jorge Lanata

El audio fue dado a conocer por el programa “El Diario de Mariana”. La conversación habría sido entre Marcovecchio y el chofer de Jorge, quien habría sido el que grabó y filtró la conversación.

“Me estoy aguantando todos los golpes de una manera feroz”, expresó la abogada con algo de cansancio.

Seguidamente, Marcovecchio aseveró que todo lo que estaba pasando con las hijas de Janata “se las iba a cobrar”. Esto ocurría si el periodista logra o no salir de su cuadro médico.

“Me los voy a cobrar, y no te lo voy a negar. No ahora, cuando Jorge salga, y voy a ser cruel con mi comentario, y si Jorge no sale también. Las chicas están utilizando todas las cuestiones y van a utilizar lo de Sarah”, recalcó la esposa de Jorge Lanata sobre un posible contraataque por parte de ella contra las hijas de su esposo.

Jorge Lanata cumple 64 años.

Respecto a Sarah, la exesposa de Jorge Lanata, aseveró que no había forma de hablar con ella. Esto, debido a que solía publicar todas esas conversaciones en las redes sociales.

“Bajo ningún concepto, le podés escribir a Sarah, porque Sarah postea en Twitter. Berreta”, apuntó la abogada contra la madre de Lola Lanata.

Finalmente, Elba continuó apuntando contra las hijas y exesposa del escritor: “Jorge se levanta y las ca***** a trompadas, a todas por berretas, por conventillo. Yo no soy parte de este conventillo, yo no salgo a hablar. Si Jorge sale bien, Jorge va a ubicar a todos los planetas en su lugar, pero lo voy a poner en jaque, como diciendo, me tiraste a los lobos”.