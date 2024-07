Cómo sigue la salud de Jorge Lanata

Jorge Lanata es uno de los periodistas más destacados de Argentina. Desde que decidió entrevistar al poeta Conrado Nalé Roxlo cuando era pequeño, demostró que su trayectoria estaría marcada por los medios de comunicación.

Jorge Lanata Foto: .EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

“Cada vez que un periodista de Página /12 me contaba que le habían cortado mi nombre en una nota, me parecía patético y hasta gracioso. Pero este lunes, por ejemplo, me dolió que Juan Gelman me desapareciera de su contratapa (…) No creo, sinceramente, que como periodistas podamos llegar a la verdad si partimos desde una mentira. Tal vez hubiera tenido que hablar todo esto mucho antes. Que tengan un feliz cumpleaños”, detalló el periodista a sus 37 en un escrito a sus excompañeros de Página 12.

Ahora bien, Lanata está pasando por algunas complicaciones en su salud. El pasado 5 de julio, Ángel de Brito reveló en LAM que el escritor argentino se encontraba internado desde hacía 20 días y que lo habían vuelto a intubar.

“Anoche fue intubado. Hay mucho hermetismo alrededor de Jorge y su familia cuida que no se filtre ninguna información”, aseveró el conductor de LAM.

Tras conocerse este dato, los fanáticos comenzaron a preguntarse sobre el cuadro médico de Jorge Lanata. Fue así como el equipo de “Desayuno Americano” hizo un móvil en el hospital para saber qué estaba ocurriendo.

Cuál es el cuadro de salud actual de Jorge Lanata

De acuerdo con el programa de América TV, el periodista tiene un cuadro delicado de salud. Pese a que la familia buscaría mantener en secreto la situación, todo parecería indicar que las cosas estarían más complicadas.

“Son malas noticias respecto a la salud de Jorge Lanata, hay mucha preocupación respecto a su estado y mucho hermetismo porque no quieren que se filtre nada sobre los avances o no avances (...) ¿Qué pasó en las últimas horas? Fue intubado, había experimentado una mejoría, pero esto no fue posible, su estado se complicó”, explicó la movilera de “Desayuno Americano”.

Seguidamente, el 11 de julio, Ángel de Brito adelantó que el periodista se encontraba con pronóstico reservado. Desde este punto, Lanata tadavía padece de fiebre y estaría conectado a máquinas para mantenerse con vida.

“Jorge Lanata está con pronóstico delicado. La fiebre no le baja. Seguramente exista un comunicado pronto (...) está enchufado a máquinas para sostenerlo con vida”, reveló el conductor de LAM en su programa.

Por qué Jorge Lanata se enfermó

El estado de salud de Lanata comenzó hace casi un mes, cuando el periodista decidió ir al Hospital Italiano para realizarse un estudio. No obstante, su cuerpo reaccionó mal a la anestesia y se descompensó.

Jorge Lanata habló de su video viral. Captura del video.

A raíz de ello, el escritor permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.

“Había venido a realizarse un estudio programado con anestesia y se complicó porque su cuerpo reaccionó haciendo un paro cardiorrespiratorio”, explicó la periodista de América TV.