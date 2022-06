Durante la mañana de su cumpleaños Marley compartió un emotivo video que enterneció a todos sus seguidores. En su cuenta de Instagram ya supera los 7,3 millones de seguidores con quienes comparte fotos de sus programas de televisión y también los momentos más divertidos que pasa con su hijo Mirko.

Marley y Mirko estrenan reality en Paramount+. (Flow)

El conductor se define en la red social como: “Conductor de TELEFE Argentina. Más conocido cómo el papá de Mirko”. Alrededor de las 8 de la mañana, Marley compartió un video donde se lo ve a su hijo acercándose a su pieza para despertarlo y llevarle una sorpresa a la cama. Se trata de una torta que preparo en niño con una velita arriba.

Mirko se acerca hacía Marley y juntos comienzan a cantar el feliz cumpleaños. Luego el conductor le dice que deben pedir un deseo y que él pedirá uno que lo incluya porque es “lo más importante de su vida”. El emotivo momento conquistó el corazón de todos en la red social de la camarita y se llevó 46 mil me gustas.

Bailey bebé con Marley y Mirko Foto: Instagram/@bailey__ok

“La mejor manera de empezar un cumple es con él! Feliz cumple para mi!” confesó Marley. Y sus seguidores respondieron al instante: “Es muy hermoso! Feliz cumple”, “Feliz cumple marley. ¡Cómo te queremos che!”, “Feliz cumpleaños. Sos una de las personas más amadas. Deseo que seas siempre feliz junto a tu hijo. Y que nunca pierdas esa esencia y espontaneidad que te hace ser quien sos”, “Éxitos y bendiciones siempre! Que pases un día maravilloso en familia y con amigos”.

Cuál fue la reacción de Mirko cuando Marley le contó que quería volver a ser papá

Marley participó del programa Cortá por Lozano de la vuelta del programa La Voz Argentina y de su deseo sobre volver a ser papá: “Le pregunté si él quería. El otro día vino un amiguito de la escuela a casa que le contó que tenía una hermana”.

“Entonces le pregunté a Mirko si él tenía y le dijo que no. ‘Yo no tengo’, le dijo y aproveché y le pregunté. ‘Sí, sí, yo quiero tener un hermano’, me contestó. Así que ya está, quiere tenerlo”, reveló el conductor.