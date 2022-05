Mirko es un influencer más. Su Martín Fierro Digital de Oro lo demuestra. Si bien es cierto que es Marley, su papá, el que maneja la cuenta, el éxito se debe a su carisma. Siendo tan pequeño, ya tiene fanáticos y siguen su día a día. Por ejemplo, el cambio de look al que se sometió hace unos días.

Marley muestra que cría a Mirko con una gran libertad. Este martes, el niño fue al cumpleaños de un amigo, donde jugó con sus compañeros.

Marley y Mirko enternecen las redes. Foto: Gentileza Caras.

Allí, en una de las actividades, el hijo del conductor se pintó el pelo de diferentes colores. Su padre subió las fotos donde se lo ve de color verde y rosa.

Mirko en el cumpleaños de una amiga Foto: Instagram/@mirko_ok

“¡Cambio de look! Jaja. Nos pintaron los pelos en el cumple de Pipe y lo pasamos genial”, escribió Marley junto a las fotos de Mirko. Detrás se puede ver toda la decoración de la fiesta y los rastro de una divertida tarde.

El posteo de Mirko superó los 33 mil me gustas y tiene cientos de comentarios. Entre los mensajes que recibe, hay deseos de felicidad, cariño y halagos a cómo lo viste su padre. Para esa fiesta, al niño se lo veía cómodo con un buzo azul, jean y zapatillas negras.

Mirko Foto: Instagram/@mirko_ok

Marley volverá a ser padre, pero con otro vientre subrogado

Conocimos a la mujer que tuvo a Mirko en su panza gracias a un programa de “Por el mundo”. En “Flor de equipo”, el conductor contó que está buscando volver a ser padre, pero aún queda tiempo.

Mirko y Marley

Marley todavía no decidió quien será la mujer subrogante, pero ya aclaró que no será la misma que Mirko. La mujer tiene algunos problemas de salud y no sería sano ni para ella ni para el bebé. Además, contó que sigue teniendo contacto con ella para que esté cerca de su hijo.