Marley anunció que será papá por segunda vez, luego de haber formado su familia junto a Mirko cuatro años atrás. La noticia fue brindada por el conductor durante una entrevista con Denis Dumas en el programa de televisión Flor de Equipo.

Además, el conductor aseguró que en esta oportunidad no realizará el proceso de subrogación de vientre junto a Brittany, la mujer que llevó a Mirko en su vientre, ya que la misma sufre de problemas de presión y durante el parto del pequeño su vida corrió riesgo debido a este motivo.

Cómo anunció Marley que será papá por segunda vez

Marley anunció en el programa Flor de Equipo que será padre por segunda vez, esta vez de una nena. Allí el conductor expresaba desbordado de felicidad cómo está llevando adelante el proceso de subrogación de vientre:

“Ya empecé el trámite. Estamos en la etapa en la que ya hay embriones (...). Voy a elegir que sea mujer. En este momento están haciendo el test genético y me van a decir cuántos varones y cuántas mujeres. Generalmente, suelen poner dos embriones, porque puede que prenda solo uno, pero yo no sé qué hacer... ¡Imagínense si se vienen las mellizas! ¿Cómo me organizo?”.

Marley junto a Mirko después de dormir la siesta. Foto: Instagram/@marley_

Es en este sentido, y como se mencionó previamente, que el conductor no recurrirá en esta oportunidad a Brittany, la mujer que llevó a Mirko en su vientre; sobre esto el conductor comentaba:

“En este caso, va a ser otra la madre subrogante... Estamos ahora en la búsqueda, porque ella ya tuvo dos hijos, después llegó Mirko, que nació tres semanas antes, de emergencia, por un problema de presión de ella. De hecho, estuvo en riesgo la vida de ella”.

Marley y Mirko

Siguiendo esta línea, Marley compartió con el público que tampoco será la misma la donante de óvulos:

“Tampoco es la misma donante. ¡Cambié todo! Es rusa, también... Lo que sucedió fue lo siguiente: cuando decidí tener a Mirko, la donante, que es la mamá biológica, es una chica de Siberia. Quiso hacerlo porque viven en Florida, quedó embarazada de su novio y decidió abortar. Después de hacerlo, se sintió mal con esa decisión y quiso darle al universo un hijo. Entonces, fue una decisión que obedeció a un tema personal. Ella eligió mi historia, y yo elegí la de ella. Tuvimos la suerte de poder comunicarnos, de tener una larga charla y fue fascinante, porque además de hermosa era muy graciosa”.

“La nueva donante, en realidad, me la recomendó la anterior... Es una conocida de ella y son muy parecidas. También es rusa y vive en California. Trabaja como modelo, es muy bella. La verdad que, a diferencia de la otra vez, que tenía un solo embrión, esta vez tengo la suerte de que hay muchos embriones, así que los puedo donar. ¡No voy a tener tantos hijos!” agregaba el conductor.

Cómo fue el pedido de Mirko a Marley de una pequeña hermana

Marley luego de dar el anuncio de que se encuentra en proceso para ser papá por segunda vez, aclaró que en esta oportunidad busca tener una nena. El deseo de una pequeña en la familia es también de Mirko, quien recientemente anunciaba que quería una hermanita.

Marley y Mirko en Ushuaia.

El deseo del pequeño se dio a conocer a partir de uno de los episodios del reality por Paramount+ de la vida del mismo junto a su papá Marley, allí frente a la cámara el pequeño anunciaba con gran entusiasmo: “Tengo ganas de tener una hermanita chiquita”.

Es en este sentido, que durante el mencionado capítulo de la serie Marley anunció que la esperada niña “Se llamaría Milenka”, sin dudas, un nombre a la altura de su original elección para el pequeño de cuatro años de la familia.