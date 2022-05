El año pasado, Delfina Gerez Bosco participó del programa de Mariana Fabbiani en El Trece, “Lo de Mariana” y contó el que fue el peor momento de su vida. Durante el confinamiento por el Covid-19 en 2020, le detectaron un fibroma en el útero. Por ese motivo, debió atravesar una intervención quirúrgica.

Delfina Gerez Bosco Foto: Web

En agosto de ese año, Delfina se palpó un bulto a la altura de la vejiga y enseguida se comunicó con su doctor. “Le saqué una foto, se la mandé a mi ginecólogo y él me mandó a hacer una ecografía trasvaginal”, le explicó la ex guardavida de Marley a Mariana. Su primer pensamiento fue el peor.

Delfina Gerez Bosco Foto: El Trece

“Pensé que tenía cáncer de ovarios. Lo primero que me preguntaron después de ver los estudios era si tenía un hijo y si quería otro”, continuó explicando emocionada Gerez Bosco. Su médico fue muy sincero con ella y le dijo que lo más fácil y seguro era quitarle el útero, ya que estaba creciendo rápido.

Delfina Gerez Bosco Foto: Instagram/@delfinagbosco

Delfina Gerez Bosco volvió a su casa llorando. Sin embargo, afortunadamente eso no fue necesario. Los médicos pudieron extirparle el tumor con una cirugía parecida a una cesárea. “Era del tamaño de la cabeza de un bebé. Hay personas que tienen sobrepeso que no se dan cuenta, pero el tumor pesaba 750 gramos”, reveló.

Las consecuencias que sufrió Delfina Gerez Bosco

La modelo explicó que se trataba de un tumor benigno, “leiomioma o fibroma que si no crece rápidamente no se hace nada y cuando es muy grande requiere cirugía”. En su caso, el problema era que estaba aumentando de tamaño.

Delfina y su hijo Foto: Instagram/@delfinagbosco

Mariana Fabbiani le preguntó si podía volver a ser madre. “Todos esos meses fueron horribles. Me decían que no sabía si iba a volver a tener otro hijo. Ahora no sé si puedo, tendría que intentar el año que viene”, manifestó Delfina.