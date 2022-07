En las últimas horas Jorge Rial sorprendió a todos con una foto junto a Luis Ventura y anunciaron su reconciliación. Lo cierto es que después de ser socios en el espectáculo a través de “Intrusos” una histórica pelea los distanció hace años hasta ahora cuando ambos decidieron dejar de lado sus diferencias y volverse a juntar.

Ambos periodistas se mantuvieron enemistados durante ocho años. Durante todo ese tiempo ninguno de los perdía la oportunidad de disparase con fuertes chicanas. Pero en las últimas horas, los acontecimientos dieron un giro inesperado en la historia y se volvieron a juntar.

Así lo confirmó Rial en un tuit donde expresó: “Si. Un día nos reencontramos con Luis Ventura”. Y conmovido por su acercamiento reflexionó: “La vida nos dio esta oportunidad y la aprovechamos. Sin rencores. Con la disculpas que nos merecíamos. Demasiada historia en común para seguir separados”.

Jorge Rial y Luis Ventura, reconciliados Foto: Twitter/@rialjorge

“Hoy fue un día feliz”, cerró en el posteo que no tardó en viralizarse. El conductor recibió varias respuestas. Incluso una usuaria aseguró haberse “inspirado” por la actitud de ambos comunicadores y contó que pensó en volver a llamar a su amiga después de diez años peleadas, y Rial le sugirió: “Hacelo. Es todo lo que está bien”.

Después contó que su encuetro fue fortuito: “Las cosas de la vida. Él merendando después de su vuelta a ‘Intrusos’ y yo comprando libros”. “Charlamos como lo hacíamos ayer nomás. Hablamos. Pedí disculpas por lo que era necesario. Hablamos de nuestros hijos, los nietos y de nosotros en general”, detalló.

El conmovedor mensaje de Jorge Rial tras su reencuentro con Luis Ventura Foto: captura Twitter

Y confesó: “Imposible dejar atrás todo lo que vivimos juntos. Estamos más viejos y más sabios. Lo quiero al tonto este. Siento menos peso en el cuerpo. Me puso feliz que el destino nos haya jugado esta ficha. La vida sigue rodando”.

Jorge Rial reveló el motivo del especial vínculo con su hija Morena

Reyes en el ámbito de la farándula argentina, Jorge Rial y su hija Morena han protagonizado más de un escándalo público por la conflictiva relación que supieron tener en el pasado. Pero ahora todo parece indicar que las aguas se calmaron y padre e hija alcanzaron la paz.

En ese sentido, el ex conductor de “Intrusos” se sinceró acerca del vínculo que supo contruir con la influencer y contó cómo se siente como papá. Mientras disfruta del segundo embarazo de la mayor de sus hijas, el periodista reveló cómo impactó en su vida la llegada de Francesco, su primer nieto.

More y Jorge Rial en el nacimiento de Francisco. Foto: more rial

En una entrevista con Infobae, el presentador responder si se considera mejor padre que abuelo y confesó: “Lamentablemente, sí. Soy muchísimo mejor abuelo porque cuando sos padre estás en una vorágine y cuando sos abuelo tenés la tranquilidad, el relax. Me agarra con 60 años”.

Rial también es padre de Rocío, de 23 años y mucho más bajo perfil que su hermana. “Todo el mundo sabe que mi relación con Morena siempre fue caótica...”, reflexionó autocrítico. Pero momentos después soltó una importante revelación gracias a su psicóloga: “Pero un día Diana, mi terapeuta, me dijo una frase que me cambió la cabeza: ‘El objetivo de Morena en tu vida fue traerte a Fran’. Y me reconcilié con ella”.