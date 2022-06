Tras cuatro meses de la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro, el periodista fue visto junto a Josefina Pouso en la noche madrileña. Al ver las imágenes emitidas por “LAM” (América), las cuales confirmarían el romance, los medios salieron a buscar la palabra de la nutricionista.

La primera foto de Jorge Rial y Josefina Pouso en Madrid. Foto: Captura de LAM.

“A Romina la llamé el día de hoy”, explicó Pía Shaw en el ciclo que conduce Ángel de Brito y continuó: ”Me dijo que sin comentarios, que no iba a decir nada”.

Pese a esto, agregó: “Lo único que ella me autoriza a decir es que no había necesidad de hablar de esto ahora. Que habría que haber sido más cuidadoso porque no me dio tiempo de preparar a las nenas”, dijo refiriéndose a las dos hijas de Pereiro que, tuvieron una relación estrecha con el conductor de “Argenzuela” (Radio 10).

Jorge Rial y Romina Pereiro en su boda (Foto: Diario Veloz).

Los detalles del vínculo entre Jorge Rial y Josefina Pouso

Yanina Latorre, otra de las “Angelitas”, agregó más información. “El 14 de mayo estuvieron juntos en un evento Jorge y Josefina. Desde marzo ellos están en un vínculo muy estrecho. Parece ser que no es de ahora”, aseguró.

Y añadió: “El vínculo entre ellos es potente desde marzo, pero hace años que le vienen dando. Es como una relación de amantazgo”, arriesgó. “Ella (por Josefina) se separó desde hace años del papá de sus hijas. Jorge y Josefina están desde hace un tiempo largo y lo saben las amigas de ella”.

Jorge Rial y Josefina Pouso fueron fotografiados juntos en Madrid.

“El viaje que Pouso hizo a Nueva York, se lo regaló Jorge. Ella no conocía Nueva York y él se lo regaló”, indicó y contó que cuando la panelista de “Intratables” (América) estaba en Marruecos y se volvía de Madrid a Buenos Aires, el exIntrusos la invitó a ver los Rolling Stone.

Jorge Rial en Madrid.

Qué dijo Josefina Pouso sobre el supuesto romance con Jorge Rial

Nancy Duré, panelista de “Intrusos” (América) y amiga Josefina Pouso, contó que se comunicó con ella y reveló parte de la conversación.

“Mirá, vos me conocés y sabés que soy un alma libre. Yo no tengo que darle explicaciones a nadie y lo pasó bien, siempre. No es mi novio, no estoy para eso, pero soy libre. Yo disfruto. Estoy en esa. A mi los cuarenta me pegaron para el disfrute, para disfrutar”, le escribió vía WhatsApp.