Susana Giménez anunció que vuelve al mundo del teatro. Su reaparición en los escenarios será con la obra Piel de Judas de Gustavo Yankelevich en la sala del Hotel Enjoy (ex Conrad) de Punta del Este, en Uruguay.

Susana Giménez en los Premios Martín Fierro 2022. Foto: Vía País

Fue Jorge Rial quien algunos días atrás predijo que a la Diva le iría mal en su regreso al teatro. Como no podía ser de otra manera la conductora respondió a las criticas mal intencionadas de su colega. Durante una entrevista que consiguió un notero del programa Intrusos, fue consultada por los dichos de Jorge. No lo dudo ni un segundo.

Luego de bajarse de "TV Nostra" por el "rating", Rial vuelve a la pantalla para sumarse a "SDTV", en C5N. (Gentileza Infobae/Franco Fafasuli). Foto: Franco Fafasuli

Sin guardarse ni un solo comentario, exclamó: “Mira.. Que se vaya a la mierd@” y mirando a cámara emitió un gesto con los dedos de “Fu@k You”También le preguntaron por su contacto durante la noche de los Martín Fierro con la señora Mirtha Legrand, quien ha dado positivo de Coronavirus: “No me hable del COVID. Yo estoy perfecta. No tuve un COVID mortal, no me contagio por nada”.

Susana Giménez se enojó y le dijo de todo a Jorge Rial

Cual fue la reacción de Jorge Rial ante el insulto de Susana Giménez

El conductor le cantó re-truco a Susana. No dejó pasar su insulto y respondió con una historia de Instagram donde se ve una captura de pantalla del exabrupto de la diva.

La respuesta de Jorge Rial a Susana Giménez Foto: Instagram

“Una Lady”, fue el comentario sarcástico que eligió para poner junto a la imagen y junto a un sticker de una bruja.