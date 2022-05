Jorge Rial suele ser activo en sus redes sociales, más que anda en Twitter. Sin embargo, en Instagram también tiene una gran cantidad de seguidores que se interesan en su vida. Con su clásica acidez para contestar, reveló algunos detalles de su vida sentimental.

Hace apenas dos meses, el periodista confirmó su separación de Romina Pereiro. Desde ese momento, comenzaron algunos rumores de que podía estar en pareja con una colega, pero inmediatamente lo desmintió.

Jorge Rial y Romina Pereiro el día de su casamiento

Ahora, se refirió a su situación amorosa sin pelos en la lengua. Jorge Rial aseguró que está soltero. En el sticker de preguntas, un usuario le preguntó si seguía separado de Romina y el conductor respondió que sí.

Jorge Rial en "La Divina Noche" .

Luego, le consultaron si estaba nuevamente en pareja y Jorge escribió un rotundo “no”. Al parecer, esta situación no le molestó demasiado, porque continuó dándole atención a este tipo de mensajes.

Las respuestas de Jorge Rial Foto: Instagram/@jrial

Otro usuario de Instagram le preguntó si le pagaba a sus novias. Jorge Rial, muy sarcástico, respondió: “Sí. Pero por suerte ya saqué un plan de pagos. Ahora las voy a sacar por sorteo o licitación. Y si hay “ahora 12″, le entro”. También, el periodista dijo que su corazón está “tranquilo, en paz” y latiendo a su ritmo.

Jorge Rial

Jorge Rial se refirió a Romina Pereiro

El periodista manifestó que sigue separado de su exmujer, por lo que no hay posibilidad de reconciliación. Sin embargo, no terminaron en malos términos. “Tampoco estamos peleados. Somos familia. Más allá de este presente lejos uno del otro”, reveló Jorge Rial.

Las respuestas de Jorge Rial Foto: Instagram/@jrial

Por su parte, Romina no había sido igual de amorosa con él en redes sociales. Él le hizo un comentario afectuoso, pero ella no lo compartió. Esto no molestó a Rial: “No lo sé. Tampoco es necesario. Está todo bien”. Además, fue categórico con posibles futuras parejas: “¡No me caso más!”.