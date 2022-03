La separación de Jorge Rial y Romina Pereiro es un hecho. Sin embargo, las explicaciones de su ruptura están dando que hablar en las redes sociales.

El rumor en ascenso es la aparición de una tercera persona en el romance, donde aparece el nombre de Alejandra Quevedo luego de un hilo de Twitter que hizo Yanina Latorre.

En LAM anuncian la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro

La panelista de Los Ángeles de la Mañana dijo que la crisis en la pareja “empezó hace más de un año. En octubre se pudrió todo y empezaron el divorcio”. Y agregó: “Él se va de la casa, ella se queda. Todo acordado con abogados”.

“Él se muda a Palacio Cabrera, donde se encuentra con sus nuevas conquistas. Entre ellas Alejandra Quevedo, periodista de Radio 10. (...) No se muestran. Ella lo va a ver seguido después de su programa que termina a la 1. Pero no se queda, vuelve a su casa porque tiene una hija” explica. “Romina puso el grito en el cielo. Y como el divorcio no está firmado, él teme que se le complique”.

Yanina Latorre se explayó en Twitter sobre la separación de Rial. (Captura)

Alejandra Quevedo al ver que se difundían las declaraciones de Latorre, salió a dar su versión de los hechos.

“Como madre, mujer y colega es que decidí salir a hablar para decir basta. Primero, para proteger a mi hija, una menor de edad de tan solo 11 años que está sufriendo mucho por lo que se publica, por lo que dicen algunos colegas y que no tiene sustento en la realidad” afirmó.

“Vengo padeciendo violencia sistemática como mujer, profesional, no solo hacia mi sino también hacia mi ex pareja y mis seres queridos... Hace varios días que estoy sufriendo ataques misóginos. En pleno Siglo XXI poner a una mujer como “robamaridos” es inadmisible. E insisto, es un hecho que no tiene nada que ver con la realidad”.

Alejandra Quevedo Foto: Vía P

Detalles del divorcio

“La angelita” Yanina Latorre contó en su cuenta de Twitter todos los detalles del divorcio del conductor de TV Jorge Rial.

“La semana que viene ya podrían firmar” comentó. Sobre Romina Pereiro dijo que “ella aceptó sin leer. Está buscando departamento. Jorge le ofreció uno, pero a ella le pareció chico, por eso sigue buscando. La casa donde vivían en Belgrano R está en venta”, señaló.

El tuit de Jorge Rial. (Captura)

“Si sale rápido el divorcio, va a aparecer ‘la nueva’. Y el divorcio no fue por una tercera persona”.