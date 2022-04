Pamela David no pudo ocultar su opinión tras recordar un cruce pasado y apuntó contra Jorge Rial: “Es un provocador”.

La pica salió a flote cuando la conductora hizo eco de las declaraciones del periodista sobre su trabajo en América, donde Daniel Vila es dueño.

Pamela David y Daniel Vila.

“Yanina dijo barbaridades impresionantes de Pamela David y es la primera dama, tiene un poquito de poder”, manifestó Rial, en referencia al cruce de la esposa de Diego Latorre con David.

Jorge Rial sostuvo su mirada ante un roce entre Latorre y Pamela, y lo ubicó en un plan donde la esposa de Vila podría haber inclinado la balanza para no compartir más canal con ella.

“A mí no me llama la atención, porque de verdad es un provocador, habla más de él que de mí. A mí no me define. Yo no tengo problemas con nadie”, dijo David tras la polémica de Rial.

Pamela David blanqueó que no tiene problemas con Yanina Latorre

Así como aprovechó su entrevista en “Agarrate Catalina” para aclarar su opinión sobre Jorge Rial, David aseguró no tener ningún inconveniente con Yanina Latorre.

La panelista de LAM había dicho que el programa actual de David “es más malo y deprimente que nunca”. Las mediáticas discutieron brevemente por redes sociales y luego se cruzaron en persona.

“Con Yanina nos cruzamos en un Martín Fierro de radio y ella venía con su marido y cuando la agarré se quedó dura. Entonces le dije ‘relajá, ya está, no tengo problemas con vos’, no me acuerdo qué me contestó pero para mí nunca fue un tema”, contó Pamela.