El jueves por la noche el programa de LAM en el canal América comenzó con la noticia de su embarazo. Fue Ángel de Brito, su conductor, quien tras dar la primicia de que “una famosa esta embarazada” reveló el nombre de Morena Rial.

More Rial y confirmó que esta embarazada. Foto: more rial

Más tarde, en el mismo programa, Morena lo confirmó a través de una conversación telefónica donde además contó como está transitando la dulce espera junto a su reciente novio, el cantante de cuarteto de 28 años: Maximiliano.

La hija de Jorge Rial admitió que la noticia para ellos fue una sorpresa y que actualmente se encuentra transitando el segundo mes de gestación: “Tengo bastantes náuseas, y como tengo hecho un bypass son un poquito más fuertes, y me empecé a sentir un poco mal, estuve con muchos vómitos”

More Rial junto a su novio Maximiliano y su hijo Fran. Foto: More Rial

La reacción de Jorge Rial

“Maxi me compró un test, me lo hice y me enteré ahí. Él es papá de una nena de 9 años, y yo de Fran, así que estamos re contentos”, comentó Morena en el programa. También mencionó que no tiene preferencias en relación a si es nene o nena pero que sus amigas aseguran que va a ser nena.

More y Jorge Rial en el nacimiento de Francisco. Foto: more rial

Acerca de como reacciono Rial a la noticia, Morena contó que no se enteró por ella, sino por su nieto Francisco. Es por eso que quedó shockeado. “Yo no se lo dije, ese fue el problema; lo que pasa es que estábamos comiendo y yo le había explicado a mi hijo que va a tener un hermanito, y entonces él le dijo: ‘Tatita, mi mamá tiene un bebé en la panza”, explicó.

Tanto ella como su novio están muy contentos por la noticia. Su ex pareja y padre de su hijo, Facundo, ya esta enterado del embarazo y según Morena se lo tomo muy bien.

“Mi idea es que nazca en Buenos Aires porque confío en el médico que me asistió cuando tuve a Fran así que me gustaría tener el mismo esta vez”, aseguró.