Luego de que Jorge Rial fuera lapidario con el debut teatral de Susana Giménez en Uruguay, la Diva de los teléfonos no tuvo pelos en la lengua y le respondió sin censura por televisión.

Durante el fin de semana, Susana fue a cenar con sus amigas y a la salida fue interceptada por el móvil de Intrusos en el Espectáculo (América TV). Espontánea y alegre habló sobre la premiación en los Martín Fierro y de la salud de Mirtha Legrand quien contrajo Covid-19, después de los premios.

Susana Giménez consoló a Mirtha Legrand al verla llorar por la pérdida de sus hermanos en los Martín Fierro

“Qué horro, no me hables”, respondió haciendo referencia a la Chiqui, y si bien reconoció que no habló por teléfono sí aseguró que se escriben. Al mismo tiempo bromeó con su situación: “¡Yo estoy perfecta! Si tuve Covid mortal. No me contagio ni puedo contagiar a nadie”.

Susana Giménez en los Premios Martín Fierro 2022. Foto: Vía País

Sin embargo, la mini entrevista terminó con un exabrupto por parte de la conductora de televisión cuando el periodista le consultó por los dichos de Rial hacia ella.

Antes de cerrar la puerta, desde el móvil llegaron a preguntar si escuchó el filoso comentario del exconductor de Intrusos y sin piedad respondió: “Ay... ¿Que se vaya a la mierd*!”, acompañado con la señal del fuck you mirando a la cámara, desafiante.

Los dichos de Jorge Rial contra Susana Giménez

Días atrás, el papá de Morena y Rocío, había cuestionado el homenaje que le hicieron a laexactriz en los Martín Fierro y aseguró que para él “la gran diva” es Mirtha Legrand. “Mirtha es un ejemplo, Susana, no”, sentención.

Sin embargo, los dichos del conductor no quedaron ahí, sino que fue por más en las críticas y opinó sobre la obra teatral que protagonizará Susana Giménez en Punta del Este (Uruguay) junto a Julieta Nair Calvo, entre otros.

El conductor de Radio 10 aclaró que su entredicho con su colega fue sólo "un cruce entre calentones" (Prensa Radio 10).

“Le va a ir mal. En el Uruguay, a los argentinos siempre les fue mal. Decime a qué argentino le fue bien. No hay tradición en ese sentido de extranjeros”, justificó.