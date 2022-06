Después de tres años de casados, Jorge Rial y Romina Pereiro se separaron. A nueve meses de la ruptura, el ex “Intrusos” contó los motivos que los llevaron a tomar esa decisión y cómo es su presente.

El presentador y la nutricionista comenzaron su relación en 2017 y en 2019 dieron el “sí quiero”. Luego de atravesar una fuerte crisis de pareja durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, su relación no volvió a hacer la misma, según explicó el padre de Rocío y Morena Rial.

La casa de Jorge Rial y Romina Pereiro

Pese a querer intentar que funcionara, su vínculo no dio para más y en marzo, el conductor confirmó el fin de su historia. “Le pifié en un montón de cosas, la pifiamos los dos. En una separación, no es de un lado sólo... nos equivocamos y creo que sabemos en dónde. Hoy charlamos, tenemos buena relación y con las nenas hablo también”, contó a Infobae en una reciente entrevista.

“No pude sostener (la relación) ni física ni mentalmente... lo dejé ir. Lo lamento porque las extraño”, lamentó en cuanto a su vínculo con la profesional y sus hijas Emma y Violeta. En cuanto a su estado actual, el periodista reconoció que está “muy mal” y reflexionó que “no es bueno divorciarse”.

Jorge Rial y Romina Pereiro. (Instagram)

Mientras que sobre Pereiro aseguró: “Estuve muy enamorado, de hecho la quiero un montón. Somos una familia y sus hijas son mis hijas... es doloroso pero bueno, pasó. Así como el amor es un rayo que te parte, a veces el dolor también lo es”.

Qué dijo Jorge Rial de los rumores de relación con Josefina Pouso

Después de confirmar su separación, el presentador fue vinculado con la panelista Josefina Pouso. Fueron vistos juntos durante una cena y los trascendidos no pararon de circular. En esta oportunidad, Rial quiso aclarar lo sucedido y remarcó que “no hay más que una amistad”.

La primera foto de Jorge Rial y Josefina Pouso en Madrid. Foto: Captura de LAM.

“No quiero hablar mucho porque está todo bien pero fue un encuentro: ella estaba en España, la invité a ver los Stones, estuvo dos días y se volvió. No hay más que una amistad porque yo estoy en un momento de renacer”, detalló al respecto.

Y cerró: “Yo no estoy para salir, ni para tomar un café con nadie. Es la primera vez en mi vida que desde hace nueve meses estoy sólo y sigo bien. ¿Si me tirotean? Sí, pero podrían ser mis hijas... no voy a aparecer ni en pedo con una de 20. No sabría de qué hablar, me dejaría a la media hora”.