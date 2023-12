El insólito accidente de Nazarena Vélez: se le rompió el pantalón en plena vía pública

La reconocida panelista de LAM (América TV), Nazarena Vélez, protagonizó un inusual percance fashionista que compartió con humor a través de sus redes sociales. Mientras se encontraba en la vía pública, la madre de Barbie Vélez reveló en sus historias de Instagram que su pantalón sufrió un inesperado “accidente”.

“Se me abrió el culo, literal. Quiero mostrarles lo que me pasó en la peluquería”, compartió Nazarena, explicando que estaba ensayando y corriendo con Gladys Florimonte cuando su vestimenta comenzó a ceder.

Gladys Florimonte y Nazarena Velez presentan su obra para Carlos Paz 2 Locas ( Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

Fue en la peluquería, mientras arreglaba su cabello, que se dio cuenta de la situación: “Tengo todo el culo al aire. Es una cosa incómoda. Nunca me había pasado. Era obvio, con lo que estoy morfando... algún pantalón te tenía que explotar”.

Con buen humor, la actriz reconoció la situación con ironía: “Un estrés tengo que me estoy yendo a la panadería para comprarme algo para comer. Ahora me voy a comprar algo para festejar el pantalón roto. No lo puedo creer, qué vergüenza. Así soy”. Nazarena, conocida por su capacidad para reírse de sí misma, compartió su filosofía de vida: “Yo aprendí en la vida a reírme de estas cosas”.

De tal palo tal astilla, Barbie Vélez también tuvo un accidente fashionista

Días atrás fue Barbie Vélez quien compartió el percance de moda que sufrió durante un almuerzo con sus amigas. Al igual que su madre, la actriz mostró en las historias de su perfil personal de Instagram el accidente que sufrió.

Barbie Vélez sufrió un accidente fashionista. Foto: Instagram

La insólita solución que tuvo Barbie Vélez. Foto: Instagram

Y es que, al levantarse de la silla, Vélez se percató de que uno de los tacos de sus sandalias que había despegado: “Jajaja, qué vergüenza”, escribió la famosa junto al videos. Para caminar en un mismo nivel, Barbie decidió arrancarle el taco a la otra sandalia y logró sortear la situación de manera muy tranquila y divertida.