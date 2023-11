Barbie Vélez, actriz y modelo, día a día suma una mayor cantidad de seguidores en sus redes sociales; allí revela detalles de su nuevo rol como mamá y los cambios que aparecen en su vida y cuerpo en esta nueva etapa que atraviesa.

Salvador junto Barbie y Lucas. Foto: Instagram

“Estoy muy reiterativa con el tema. Pero me asombra el hambre que me da el gimnasio. O sea, no entienden el hambre que tengo. Antes mi vida normal era desayunar, almorzar, merendar y cenar. Las cuatro comidas, pero ahora después del desayuno necesito sí o sí comer algo más” contó Barbie Vélez a sus seguidores en Instagram.

A 8 meses del nacimiento de Salvador, Barbie Vélez contó los cambios que vivió en su cuerpo // Foto: Instagram Foto: Barbie Vélez

La hija de Nazarena Vélez brindó detalles sobre cómo se organiza con las comidas ahora que es mamá: “Nunca como fruta. Porque no tengo incorporado el hábito de las frutas, no me gustan mucho. Solo me gustan en licuados o en jugos. Me agarré unas galletitas y estoy tomando mates. Ayer me decían ‘tomá mate y engaña al estómago’”

A 8 meses del nacimiento de Salvador, Barbie Vélez contó los cambios que vivió en su cuerpo / Foto: Instagram Foto: Barbie Vélez

Barbie Vélez detalló que es muy difícil engañar a su estómago; que siempre le pide comida y reflexionó: “Me dicen que el hambre es la lactancia también. Puede ser... doy la teta hace ocho meses... siempre tuve hambre, pero ahora tengo demasiada hambre. Y coincide mucho con esta semana que empecé a entrenar más fuerte. Para mí es un mix. Pero estoy arrasando con mi despensa”.

Nazarena Vélez, muy emocionada, habló sobre Barbie como mamá

Nazarena y Barbie siempre tuvieron un vínculo de mucho amor y fueron muy unidas en todo momento, acompañándose en situaciones muy difíciles y también de mucha felicidad.

Nazarena Vélez y Barbie Foto: instagram/nazarena

Nazarena Vélez, muy emocionada, habló sobre Barbie como mamá Foto: Instagram

Nazarena Vélez se llenó de orgullo y emoción al contar como es Barbie, su hija, como mamá: “Ella quería tener un hijo y está cansada pero muy feliz. Aun con ojeras y todo es bellísima. La maternidad la potenció y está más linda que nunca. Se siente realizada, es maravillosa y con un aguante increíble”