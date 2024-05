El fuerte descargo de Lola Latorre tras las críticas porque nunca comió pastelitos: “Supérenlo”

Hace unos días, Lola Latorre fue tendencia cuando fue al programa de streaming de Rumis y contó que nunca había probado un pastelito, en medio del furor de la fecha patria, lo que llevó a que sus compañeros reviertan esta situación y le llevaran el clásico argentino para que pruebe en vivo.

La declaración de Lola generó sorpresas en las redes sociales, ya que no se podía creer que nunca haya probado los pastelitos. Tras ver la reacción de la famosa al probar y revelar que le “gustó”, los usuarios de las redes sociales se hicieron eco y criticaron a la hija de Yanina Latorre.

“Pero ¿dónde se crio? Sos hija de los Latorre no de la realeza inglesa, pedazo de crota”, fue el tuit de Marian Herrera que más molestó a la influencer, cansada de las críticas decidió salir a responder e hizo un fuerte descargo en un video de TikTok.

Lola Latorre reaccionó a las críticas por no haber probado un pastelito

“Hoy me levanté con muchas ganas de responderle a Marian Herrera en este tuit hermoso que puso. Mientras debatimos, me voy a preparar porque como no soy hija de la realeza, tengo que ir a un programa de streaming en donde trabajo todos los días, y después a la facultad”, expresó Lola en el video de TikTok.

Luego habló del tema del pastelito: “La verdad es que sabía perfectamente lo que era un pastelito, pero como no me gusta ni el membrillo ni la batata, nunca lo había probado”.

“A mí lo que realmente más me mata es que la gente busca cualquier excusa para criticarte... porque no probaste el pastelito, porque sos cheta... Chicos, dejen de bardearme por la clase social. Realmente, supérenlo”, señaló con enojo Lola.

El usuario de X que volvió a responderle a Lola Latorre Foto: captura x

“La gente piensa que soy una boluda por haber nacido donde nací, por haber nacido en una familia que tiene plata o que no tiene, y me desmerecen todo lo que digo. Es tan fácil como no ver los videos que hago. Yo no busco contenido en mi TikTok que no me guste, directamente no lo veo y listo”, agregó la hija de Yanina Latorre.

“Hay cosas muchísimo más importantes por las que una puede ser una bolud* o una tonta. Te cuento que estudio Derecho en una de las universidades más importantes del país, en la Torcuato Di Tella. Quizás, no sé, eso es un poquito más importante que no haber probado un pastelito de membrillo. Estoy segura de que sí”, cerró Lola Latorre.

Sin embargo, el usuario de X @marianherrera volvió a responderle con ironía: “Vengo a pedirle disculpas públicas a Lola Latorre. Si hubiera sabido que estudiaba en SEMEJANTE universidad jamás me hubiera atrevido a tratarla de boluda. Y aclaro que no le dije cheta, dije que es una crota que se hace la cheta”.