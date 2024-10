El fuerte descargo de Julieta Poggio contra la seguridad de su edificio: “Me tienen cansada”

Julieta Poggio es una de las personalidades de los medios de comunicación del momento. Actriz, bailarina, influencer y modelo disfruta a pleno de su momento de fama después de salir de Gran Hermano y conquista a todos con su simpatía, carisma y sinceridad. La famosa contó en un programa de streaming el problema que tiene en el edificio donde vive.

La famosa tiene millones de seguidores en Instagram y allí cuenta su rutina, looks, proyectos laborales y sus experiencias en sus viajes o viviendo sola. Julieta siempre se caracterizó por su personalidad honesta y extrovertida.

En Rumis se confesó y contó con enojo el conflicto que tiene con la seguridad del edificio donde vive. Lo cierto es que Juli viene acumulando un montón de momentos tensos con el personal del lugar por lo que estalló de bronca y reveló el por qué.

Julieta Poggio

El ataque de furia de Julieta Poggio contra la seguridad del edificio donde vive

“Me tienen cansada la seguridad de mi edificio. ¡Cansada me tienen! ¿Qué estoy? En Gran Hermano estoy. Voy a un lugar y ya me vieron por la cámara. Estoy sentada en un lugar con mi novio y ‘no se pueden sentar así’”, comentó furiosa Julieta Poggio.

“Loco, ¡consíganse un problema serio! No estoy haciendo nada. Me tienen cansada. No son la policía”, arremetió con todo la famosa contra la seguridad del lugar dónde vive.

Luego, Julieta Poggio contó la situación que vivió con su hermana y lo que aumentó su ira: “El domingo, me quise meter a la pileta con mi hermana y me dicen ‘no se puede invitados’. Domingo ¿qué? ¡Sabés la plata que te pago! Y no me dejás ir con mi hermana a la pileta. Le dije ‘me voy a meter igual’. Si quieren venir a sacarme, que me saquen. ¿Qué van a venir a sacarme de los pelos? Me metí igual”.

“¿Qué se piensan? ¡Son insoportables! Te revisan todo. Todo el tiempo te están mirando por las cámaras. En ese edificio estás en Gran Hermano. ¡Cansada me tienen!”, contó con enojo Julieta Poggio.